Сын экс-директора Департамента угольной и торфяной промышленности на Бентли врезался в жигули и уехал с места ДТП

В данный момент автомобиль виновника аварии находится в розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в Подмосковье у въезда на территорию пансионата "Лесные дали" в Одинцовском районе случилось ДТП.

И если бы дорожный инцидент не увидел случайный прохожий, о нём вряд ли бы кто-то узнал.

— Я увидел, как водитель на Бентли сдаёт назад, возможно, не заметил припаркованный сзади ВАЗ-2104, в котором никого не было, и врезался в него. На машине осталась вмятина, но водитель ничего не стал делать, а просто взял и уехал. Хотя мог бы записку оставить и возместить ущерб, — говорит очевидец Михаил.

Он записал номер машины и сообщил о случившемся в полицию. По факту ДТП стали проводить проверку, а уехавший с места происшествия автомобиль объявили в розыск. За оставление места аварии водителю грозит лишение удостоверения. Проверив номера черного Бентли, удалось установить, кому принадлежит машина. Хозяином оказался 28-летний Дмитрий Алексеев, сын Константина Алексеева, занимавшего пост директора Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ и другие серьёзные должности. Машина его сына уже не новая, это Бентли Континенталь GT 2015 года выпуска, но даже с пробегом эта машина стоит в среднем 8 миллионов рублей.

У 64-летнего Константина Юрьевича внушительная биография. Он был руководителем Представительства российской корпорации «АлмазЗолото» при Торгпредстве РФ в КНР. В его послужном списке значатся такие должности как первый заместитель генерального директора в ОАО «Российская топливная компания» (Ростоппром) и директор Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации.

В сентябре 2019 года АО «Угольная компания „Северный Кузбасс“, по данным Интерфакс, подала иск председателю совета директоров, которым на тот момент являлся Алексеев и генеральному директору Василию Куренному. Причиной судебного разбирательства стали большие убытки, которые понесла компания. Сумма претензии превысила 400 миллионов рублей. „Северный Кузбасс“ заявил, что причиной убытков стало перечисление огромных дивидендов Константину Алексееву на личные счета. В феврале 2020 громкий процесс завершился в пользу истца, ответчиков обязали выплатить предприятию всю заявленную сумму.