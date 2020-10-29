Все решил один звонок: стало известно, за что Александра Добровинского лишили адвокатского статуса

Адвокатской палате не понравилось, что в одном из интервью, Александр Андреевич рассказал об обращении к нему за защитой Ефремова Фото: Иван МАКЕЕВ

Громкое дело Михаила Ефремова обернулось лишением адвокатского статуса для двух заклятых противников: сначала Эльмана Пашаева, а теперь и Александра Добровинского. Причем, одиозный Пашаев, чьи громкие заявления многих повергли в ступор, остался без «корочки» всего на год, а куда более сдержанный Добровинский - аж на два.

Как выяснил сайт kp.ru, все решил один звонок. Адвокатской палате не понравилось, что в одном из интервью, отвечая на вопрос журналиста, Александр Андреевич рассказал об обращении к нему за защитой Ефремова. Мол, в офис Добровинского кто-то позвонил и поинтересовался, согласится ли он представлять интересы актёра. Отвечать на звонок звездный защитник не стал, передав через секретаря, что это противоречит его гражданской позиции. Такой рассказ расценили как нарушение адвокатской тайны, хотя о подобных обращениях от Михаила Ефремова сообщали и другие адвокаты.

- Решение Совета адвокатской палаты меня удивило и возмутило. Я, конечно, обращусь в суд и буду его обжаловать, поскольку дорожу статусом адвоката, - признался kp.ru Александр Добровинский. - Лишение было для меня совершенно неожиданно, поскольку решение квалификационной комиссии не признало в моих действиях дисциплинарного проступка. И лишь выдвинуло новое обвинение в нарушении этических норм, вредящих адвокатуре без какой-либо конкретизации. Решение квалификационной комиссии было практически полностью в мою пользу - оно говорило о том, что я не нарушал адвокатскую тайну.

Как отметил юрист, Министерство юстиции, обладая правом прекращения его статуса, такого предложения не выдвинуло.

- Однако, адвокатское сообщество оказалось гораздо более враждебным к своему же члену. В любом случае, моя деятельность, конечно, на этом не прекращается, дела я буду вести по доверенности, своих клиентов я не бросаю. Для меня звание адвоката не пустые слова, и я буду бороться за восстановление статуса на законных основаниях, - заверил Добровинский.

Напомним, за смертельное ДТП на Садовом кольце Пресненский суд отправил Михаила Ефремова в колонию общего режима на 8 лет. Апелляционная инстанция, несмотря на выплаченный моральный вред в размере 3 миллионов родственникам погибшего, скостила это срок всего на полгода. Теперь актер намерен добиваться смягчения приговора уже в кассации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Адвокат Михаила Ефремова рассказал, почему актер не поехал в чувашскую колонию

Осужденный в разговоре с защитником опроверг новость об ужине гусем с яблоками за 6000 рублей (подробности)