Диего Армандо Марадоне - 60: И рок-н-ролл жив, и бог не умер

Марадона - бог. Живой, хоть и не особо здоровый Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он называл Джорджа Буша швалью, он отказался встретиться с принцем Чарльзом, он не пожал руку президенту ФИФА Авеланжу. Он ругался с фанатами в Аргентине и Италии. Он принимал наркотики и регулярно попадался с ними. Ему приписывали романы с фотомоделями, актрисами и даже с победительницей конкурса «Фантастическая грудь». Он бросил жену, с которой прожил четверть века и которая десятки раз вытаскивала его за роскошную шевелюру с того света. Он издевался над соперниками, а забив гол рукой, заявил, что это так же приятно, как украсть у англичанина кошелек...

Но вот он появляется в ложе стадиона «Спартак» во время матча Аргентина - Исландия на ЧМ-2018 с неизменной сигарой в зубах, уже этим нарушая все незыблемые правила ФИФА, и аргентинская трибуна поет о нем, прыгает, трепещет от восторга. Полный человечек с большими бегающими глазами, чью игру большинство его нынешних почитателей видели только на экране, чертов кумир. Никто уже не спорит, что Пеле - Король футбола. Потому что Марадона - бог. Живой, хоть и не особо здоровый.

Он всегда играл против. За Латинскую Америку против США, за юг Италии («Наполи») против севера («Ювентус», «Милан»). В четвертьфинале с англичанами на ЧМ-1986 он продолжал (по его словам) воевать за Фолклендские острова...

Футбольные гении служат своему времени. Достойный и великий Пеле, как герой «Джанго освобожденного», показывал псевдоцивилизованному миру, что есть гении за пределами Европы. Степенный и правильный. В нем много от святого.

Марадона - наглый и смелый языческий бог. На его руке тату с Че Геварой, на ноге - с Фиделем. Он дружил с Уго Чавесом и Эве Моралесом. Свобода 1970-х и 1980-х - это Марадона. Ему плевать на политиков, он за бедных, он за народ, ему ничего не стоит обидеть сильных этого мира. Чистый рок-н-ролл под наркотическим кайфом и без какого-либо желания перевоспитываться.

И слезы. Он часто плачет. Когда поет, когда рассказывает, когда извиняется за очередной косяк. И за эти слезы ему почему-то сразу все прощают.

С того момента, как он закончил играть, он то становился толстяком из глупых комедий, то осунувшимся стариком, то румяным мафиози... Скандалы, скандалы, а потом вдруг работа (без какого-либо стажа) сразу главным тренером сборной Аргентины. И у него была очень приличная сборная. А потом снова скандальные хроники, наглые заявления и обвинения...

Кто лучший футболист мира? Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Если бы Марадона играл сейчас, его осудили бы всем политкорректным миром и бичевали с утра до вечера - и за наркотики, и за сексизм, и за призывы к социальным революциям... У нашего времени другие герои. Уже спорят: можно ли сказать, что Пеле и Марадона должны уступить место на алтаре Криштиану Роналду и Лионелю Месси? Первый - отличный Король, а еще метросексуал и секс-символ. Второй - тихий гений с глазами Христа и болью интроверта. Они, конечно, с той же планеты, что и Пеле с Марадоной. Но они совсем-совсем другие...

Марадона - это революция, свобода, плевок в лицо приличиям и буржуазным будням поколения соцсетей. Этот проклятый поиск справедливости в мире, озабоченном мелочными проблемами, смотрится глупо, по-старперски. Его время ушло вместе с хипповыми 70-ми, стильно-протестными 80-ми и мафиозно-эскабаровскими 90-ми. Но Марадона, как рок-н-ролл, все равно жив. Что бы там ни говорили. Да и бог не умер…