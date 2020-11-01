Дочь Ивана Урганта рассказала, почему влюбилась в темнокожего бойфренда

Дочь Ивана Урганта Эрика со своим бойфрендом Мозесом. Фото: Инстаграм.

Иван Ургант – отец троих дочерей. Двух младших его жена Наталья Кикнадзе родила в браке с шоуменом. Старшую – от первого мужа, питерского бизнесмена Теймураза Куталия, но Иван всегда считал девочку родной. 20-летняя Эрика сейчас живет в США. В Америку она уехала пару лет назад на учебу. В США дочь Урганта встретила свою любовь. В Инстаграме Эрика часто делится снимками со своим темнокожим бойфрендом. Мозес – ее однокурсник, парень стал первым мужчиной девушки. Эрика рассказала, почему среди тысячи других парней она выбрала именно его.

Впервые они познакомились на вечеринке по случаю Хэллоуина. Но тогда Мозес не обратил на Эрику никакого внимания. А когда через месяц они вновь столкнулись в супермаркете, оказалось, что парень – двоюродный брат ее близкой подруги, с которой Эрика вместе зашла в магазин. Между ними пробежала искра, и Мозес пригласил ее на свидание. Это было первое свидание в жизни Эрики. Первое время они общались как друзья, но потом это переросло в нечто большее.

- Я сразу заметила, как он меня внимательно слушает. Вот что мне важно. После месяца общения мы стали не разлей вода, всегда вместе. Он — мужская версия меня, я — его женская версия, — рассказала дочь Урганта журналу Tatler.

Парень стал первой любовью Эрики.

В США Эрика поступила в престижный американский университет. Девушка изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание - то около 100 тысяч. Певое время Эрика жила в студенческом общежитии университета, но затем родители сняли ей квартиру на Манхэттене – самом престижном районе Нью-Йорка, где арендовать недвижимость стоит весьма недешево.

В августе этого года Эрика отметила 20-летие вместе с возлюбленным. Мозес украсил квартиру подруги воздушными шарами и устроил ей романтический вечер в ресторане.

Судя по всему, Иван и Наталья одобрили выбор дочери. Несмотря на то, что они живут на разных континентах, Ургант и Кикнадзе вместе с младшими дочками стараются навещать Эрику в США. Исключение составил лишь этот год – из-за пандемии коронавируса семья не смогла как обычно, увидеться на каникулах.