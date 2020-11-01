«Прошел все виды унижений»: Павел Воля высмеял возлюбленного Бузовой

Еще недавно о Давиде Манукяне никто и не слышал. Но после того, как он стал парнем Ольги Бузовой, его карьера резко пошла в гору Фото: Инстаграм.

Ведущий «Comedy Club» Павел Воля пошутил на тему совместного творчества мэтра отечественной сцены Филиппа Киркорова и начинающего рэпера Давида Манукяна. До недавнего времени о 27-летнем Даве никто и не слышал. Но после того, как он закрутил роман с Ольгой Бузовой, его карьера резко пошла в гору. Теперь Манукяна приглашают на крутые вечеринки, его показывают по федеральным каналам, а гонорары Давида исчисляются миллионами. И вот уже сам Филипп Киркоров записал с Давой дуэт – новый хит «Ролекс». По этой совместной работе и прошелся Павел Воля.

- Я не понимаю, зачем это Филиппу. Дава, я понимаю, ты радуешься часам. Ты копил, отказался от ремня, снимал вайны, живешь с Бузовой — прошел через все виды унижений. Но поверить в то, что Филипп радуется часам за восемь тысяч долларов? У этого человека еще в 90-х был свой самолет,- прокомментировал Павел совместное творчество Киркорова и Давы.

Павел Воля раскритиковал возлюбленного Бузовой Давида Манукяна. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вероятно, такие выпады не слишком нравятся Манукяну – наверняка блогер искренне считает, что всего добился сам, без помощи звездной возлюбленной. К слову, совсем недавно прошел слух, что Ольга и Давид расстались. Некие приятели певицы нашептали – после того, как Давид записал дуэт с Филиппом Киркоровым, он зазвездился, стал высокомерно относиться к своей подруге. Это якобы серьезно разозлило Ольгу, и в итоге пара поссорилась. Но размолвка продлилась недолго. Бузова и Манукян снова помирились и демонстрируют поклонникам в Инстаграме, что их чувства сильны, как никогда.

Ранее мама Бузовой рассказала, как она относится к 27-летнему избраннику своей 34-летней дочери. Ирина Александровна подтвердила, что она не в восторге от бойфренда Ольги, но принимает ее выбор.

- Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребенок самый лучший, остальные — хуже. Давид — симпатичный мальчик, харизматичный. Самое главное — прекрасно танцует. Для меня это уже главное достоинство в мужчине. Мы видимся только на праздниках, а там все белые и пушистые, — рассказала Ирина Александровна.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян познакомились в прошлом году на съемках клипа «Лайкер». Их отношения из дружеских быстро переросли в любовные. Поначалу их союз казался мезальянсом – ведь Ольга и гораздо популярнее своего избранника, и значительно больше зарабатывает. В рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Бузова заняла втрое место с доходом в 2,7 млн долларов, уступив первое место только бойцу Хабибу Нурмагомедову. И хотя у Давида в подписчиках больше 12 миллионов человек, вряд ли он даже близко смог дотянутся до высокой планки своей возлюбленной.