Американский политолог: США ждет крах в случае победы Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

До главного события в политической жизни Соединенных Штатов – выборов американского президента - осталось чуть меньше недели. Страсти накаляются не только среди избирателей, но и экспертов, прогнозирующих или упадок страны, или ее рывок в светлое будущее.

Декан Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса, политолог Элиот А. Коэн уверен, что в случае победы на выборах Дональда Трампа в стране начнется хаос.

- Победа ныне действующего президента США будет сигналом того, что Вашингтон отказывается от своих стремлений к глобальному лидерству, - считает он. – Начнется период беспорядков и ожесточенных конфликтов, подтверждающий, что мечты об американской мощи оказались в прошлом.

- Первый срок Трампа можно еще списать на случайность, но вторая его победа будут сигналом, что Соединенные Штаты пережили своего рода моральный крах, - уверен Коэн. - Второй срок Трампа, вызванный подавлением избирателей и искусным маневром республиканских политиков, приведет к нестабильности.

Коэн прогнозирует даже гражданскую войну, когда неудобные администрации Трампа политики подвергнутся преследованиям.

- Последствия еще одной администрации Трампа будут самыми непредсказуемыми, - считает он. – Америка всегда была страной будущего. Сюда ехали за американской мечтой, работой – это было многообещающе. Но имея в президентах Дональда Трампа еще на 4 года, Соединенные Штаты можно будет рассматривать как памятник прошлому.

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