Каждое пятое ДТП происходит из-за отвлечения внимания

Отвлечение внимания – ключевая проблема безопасности дорожного движения. Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин рассказал о существующих механизмах отвлечения внимания и о том, запретят ли когда-нибудь водителям разговоры по смартфону в любом их виде. Эксперт напомнил, что разум человека – система однозадачная, и дал главный совет, который подойдет любому водителю вне зависимости от его возраста, водительского стажа и даже марки автомобиля. Какой? Узнаете, когда посмотрите это короткое видео.