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Каждое пятое ДТП происходит из-за отвлечения внимания

Разговоры по смартфону при управлении автомобилем с использованием гарнитуры hands-free повышают риск дорожной аварий в 4 раза, а написание сообщений - в 20 раз
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Отвлечение внимания – ключевая проблема безопасности дорожного движения. Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин рассказал о существующих механизмах отвлечения внимания и о том, запретят ли когда-нибудь водителям разговоры по смартфону в любом их виде. Эксперт напомнил, что разум человека – система однозадачная, и дал главный совет, который подойдет любому водителю вне зависимости от его возраста, водительского стажа и даже марки автомобиля. Какой? Узнаете, когда посмотрите это короткое видео.

Внимание на дорогу!Автоновости

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