Отдохнувший, выспавшийся, сытый и … здоровый

Михаил Коневский – опытный врач московской скорой помощи. Много раз ему лично приходилось спасать людей, попавших в ДТП. Основываясь на собственном опыте, он называет заболевания, при которых лучше хотя бы на время забыть об управлении автомобилем. Что касается здоровых людей, то и им стоит соблюдать определенные правила, чтобы отправляться в путь в наиболее «ресурсном» состоянии. О том, как прием пиши и лекарств влияет на способность управлять автомобилем, какие обследования нужно регулярно проходить водителям и не только – в этом видео.