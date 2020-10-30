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Отдохнувший, выспавшийся, сытый и … здоровый

Врач скорой помощи дает простые советы водителям, как правильно подготовить свой организм к поездке, а также перечисляет заболевания, при которых лучше не садиться «за руль»
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Михаил Коневский – опытный врач московской скорой помощи. Много раз ему лично приходилось спасать людей, попавших в ДТП. Основываясь на собственном опыте, он называет заболевания, при которых лучше хотя бы на время забыть об управлении автомобилем. Что касается здоровых людей, то и им стоит соблюдать определенные правила, чтобы отправляться в путь в наиболее «ресурсном» состоянии. О том, как прием пиши и лекарств влияет на способность управлять автомобилем, какие обследования нужно регулярно проходить водителям и не только – в этом видео.

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