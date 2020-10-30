Управление автомобилем и разговор по смартфону несовместимы. Даже при наличии гарнитуры hands-free

Как сами участники ДТП описывают произошедшее? В большинстве случаев вы услышите слова «вдруг» и «неожиданно». Все дорожные аварии происходят именно так – по крайней мере, для одного из участников. Поняв природу «неожиданности», мы поймем и ее причину, – уверен опытный тренер по безаварийной езде Алексей Шмаков. Наиболее опасными отвлекающими факторами, по его мнению, являются разговоры по смартфону и с попутчиком, громкая музыка, прием пиши и напитков, и особенно – посторонние мысли, не связанные с дорожной ситуацией. Как минимизировать отвлекающие факторы «за рулем» и сосредоточить все внимание на дороге – рассказываем в этом видео.