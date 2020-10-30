Комната отдыха, звонки родным и выход по УДО: какие условия в СИЗО "выбил" себе Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов. Фото: Иван ВИСЛОВ

То, что Ефремов останется отбывать наказание в московском СИЗО "Водник" - вопрос практически решенный. Осталось лишь дождаться официального разрешения от администрации изолятора, но адвокаты надеются, что с этим проблем не возникнет. Закону такой расклад не противоречит: осужденного переводят в другое помещение, определяют фронт работ в хозотряде - и вперед, "мотать срок".

При этом условия у заключенного меняются в лучшую сторону.

- Сейчас Михаил Олегович содержится в камере - довольно тесноватой, с двухъярусными кроватями (кажется, он спит на нижней) и туалетом прямо здесь же, - рассказала kp.ru член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. - Когда его переведут в хозотряд, жить он будет в просторной комнате с окнами без решеток. На площади около 30 кв.м. размещаются 10-12 обычных одноярусных кроватей - это спальное помещение. Также для сотрудников хозотряда есть комната отдыха, где можно попить чай, посмотреть телевизор. Что особенно важно, душевая с туалетом - это отдельное помещение, не там, где спят люди. Здесь же стоит стиральная машина, где заключенные стирают свою спецодежду.

Пока Михаил Ефремов может пользоваться своими предметами гардероба, но со дня на день ему придется надеть арестантскую робу - черные брюки и куртку. У женщин, которые также трудятся в хозотряде (в основном, на кухне), спецодежда зеленая. Живут они в своих помещениях, отдельно от мужчин.

- Кроме того, заключенным можно каждый вечер разговаривать по телефону. Мобильник им, конечно, никто не даст - надо купить карточку и общаться по общему аппарату, - уточнила Марина Литвинович. - Передачки разрешены, плюс пару раз в месяц можно видеться с родственниками.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но главный плюс отбывания наказания в СИЗО - возможность выйти на свободу раньше срока.

- Насколько я знаю, практически 100 процентов заключенных в московских изоляторах освобождаются условно-досрочно, - отметила правозащитница. - Как правило, в хозотрядах они работают добросовестно, без нареканий, и система идет им навстречу. В случае с Михаилом Олеговичем, он сможет подать на УДО спустя 2/3 от своего срока. Кстати, его работа должна быть именно хозяйственной. Все, что касается художественной самодеятельности, не может считаться основной занятостью.

Еще один существенный плюс: сотрудники хозотряда свободно перемещаются по большой территории СИЗО без всякого сопровождения. Здесь есть большая спортивная площадка и православная церковь, которые можно посещать в свободное от работы время.

Наверняка подумал Ефремов и о здоровье: 56-летнему актеру с его "букетом" хронических болезней гораздо выгоднее остаться в Москве - медобслуживание заключенных, по словам правозащитников, здесь гораздо лучше, чем в регионах.

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