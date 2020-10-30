ИВЛ уже не помогало: Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников умер от коронавируса

Умер главный дирижер Михайловского театра Санкт-Петербурга Александр Ведерников. Фото: Доминик Бутен/ТАСС

Стало известно, что в пятницу, 30 октября, в одной из московских больниц в возрасте 56 лет скончался Александр Ведерников, музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Санкт-Петербурга. По информации источников KP.RU, 13 октября у Александра диагностировали Covid-19. Врачи несколько недель боролись за жизнь известного дирижера, однако никакие методы лечения помочь не смогли.

"Ночью в больнице скончался 56-летний Александр Ведерников. Мужчина проходил лечение от коронавируса в тяжелой форме. Последние дни жизни мужчина находился на ЭКМО - экстракорпоральной мембранной оксигенации. Эта процедура по насыщению крови кислородом, назначается при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности, когда традиционная терапия ИВЛ уже не помогает", - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Александр Ведерников родился в Москве в известной музыкальной семье. В 1988 году окончил Московскую государственную консерваторию им. Чайковского, в 1990-м — аспирантуру консерватории. Работал в Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позднее был ассистентом главного дирижера Симфонического оркестра им. Чайковского, с которым много гастролировал по России и Европе. В 1995 году основал симфонический оркестр «Русская филармония».

С 2001 по 2009 год Александр Ведерников был музыкальным руководителем и главным дирижером Большого театра. В 2009–2018 годах занимал должность главного дирижера Симфонического оркестра Оденсе (Дания). С сентября 2018 года — главный дирижер Датской королевского оперы.

Он сотрудничал со множеством самых известных оркестров и театров мира. А с февраля 2019 года Александр Ведерников стал музыкальным руководителем и главным дирижером Михайловского театра Санкт-Петербурга.