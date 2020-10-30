Ольга Серябкина перестала скрывать тайного мужа

Ольга Серябкина вышла замуж. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Избранником певицы стал бизнесмен по имени Георгий. Мужчина младше звезды. Свадьбу играли в Альпах, а невеста за время церемонии сменила три платья.

Ольга Серябкина никому не сказала о своей тайной свадьбе. "Все очень просто: я не хотела создавать вокруг этого шумихи. Все получилось так, как мы и планировали: просто, со вкусом и очень трогательно", - объяснила певица свое решение засекретить мужа.

Георгию 32 года. Он бизнесмен. "Мы давно друг друга знаем, но близко стали общаться, когда я попросила Георгия помочь мне с моим сольным проектом. Мы стали проводить много времени вместе и в определенный момент поняли, что это что-то большее и по-настоящему особенное", - цитирует артистку Vogue.

Церемония бракосочетания прошла в узком кругу в маленьком городке в Альпах, недалеко от Вены. Праздничный ужин состоялся в cтолице Австрии. "Вена - вторая родина мужа, он прожил здесь больше десяти лет. Мы уже приезжали сюда вместе. К тому же мы оба знаем немецкий, поэтому нам здесь очень комфортно", - поведала Ольга.

Во время торжества Серябкина сменила три платья. И это не случайно. "Я всегда вдохновлялась невероятно женственными образами Брижит Бардо, классическим стилем Одри Хепберн и Кэролин Бессетт-Кеннеди, королевой 2000-х Кейт Мосс. Что касается цвета, то я всегда знала, что «то самое платье» будет белым. Белый ассоциируется у меня с самыми светлыми чувствами и чистотой", - поведала звезда.

Обручальные кольца выбирал муж. "Я полностью доверилась его вкусу, и мне очень понравилось, что он остановился на элегантной классике", - резюмировала 35-летняя брюнетка.