Забыла о приличиях: Ольга Серябкина возмутила Инстаграм откровенным видео

Ольга Серябкина - девушка без комплексов. Ей не привыкать смущать поклонников. Однако на этот раз звезда превзошла саму себя и, забыв о приличиях, возмутила фанатов неоднозначным роликом.

Ольга Серябкина сейчас отдыхает в Тверской области. Певица наслаждается местной природой и не отказала себе в удовольствии покататься на квадроцикле. Правда, сделала это 34-летняя артистка весьма вызывающе.

"Камуфляжная вечеринка reborn. Я не могла вернуться сюда и не погонять еще раз на этой малышке", - написала артистка под видео,которое разместила в блоге.

Она несется по лесной дороге с развевающимися волосами. При этом знаменитость привстала и приняла соблазнительную позу. Из одежды на Ольге - топик и лосины. И вот как раз последние и вызвали шок.

Публика решила, что Серябкина забыла надеть под них нижнее белье. А особо придирчивым и вовсе не понравился живот певицы. "В любой непонятной ситуации снимай трусы", "Ты без трусов что ли едешь?", "Живот хоть бы втянула", "Зая, милая, ты что, без трусиков?", "Пузище подтяни", - пишут интернет-активисты.

С первого взгляда действительно можно подумать, что артистка забыла о приличиях, явив всему Инстаграму свои ягодицы. Однако на самом деле это не так. Лосины вполне целомудренные, просто с оптической иллюзией. Они телесного цвета, поэтому и кажется, что Серябкина надела их на голое тело.