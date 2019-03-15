Обвиненная в эскорте Серябкина шокировала поклонников постаревшим видом

Бывшая участница группы "Серебро" Ольга Серябкина обнародовала откровенные фотографии. Снимки вызвали неоднозначную реакцию поклонников певицы.

"Стало теплее", - подписала фото Ольга Серябкина. На снимках 33-летняя звезда в розовом мини-платье с рюлексом стоит на четвереньках, оголив верхнюю часть бедра.

Однако поклонники эротический настрой певицы не оценили и отметили, что девушка выглядит на снимке гораздо старше своих лет. Некоторые подписчики даже написали, что на фото "будто 55-летняя бабушка".

serebro_official Ольга Серябкина во всей красе

"Что-то ты, мать, постарела", "Я сначала не поняла, кто это. Постарела... возраст дает о себе знать!", "Годы берут свое", "На всех фото смотрится как потасканная", "Как будто 55-летняя бабушка вообще на первом фото", - не сдержались фолловеры.

Ранее в СМИ появился список девушек российского шоу-бизнеса, которые занимаются предоставлением так называемых эскорт-услуг. В их числе была названа и Ольга Серябкина. Певица назвала данную информацию нелепостью и пригрозила обращением в суд.

Оскорбительные заявления стали большим ударом для певицы. Она призналась, что чувствует себя "одинокой и незащищенной". Исполнительница уверена, что однажды ее обидчики будут наказаны. "Бумеранг работает всю жизнь. Всегда будьте внимательны к тому, что вы говорите, кому говорите", - пригрозила знаменитость злопыхателям.

Ольга Серябкина - бывшая участница "Серебра". Она покинула группу в 2017 году и начала сольную карьеру.

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"30 тысяч долларов за ночь": Серябкину заподозрили в эскорт-услугах

Журналисты нашли доказательство того, что у певицы есть еще одно прибыльное занятие. На телеканале РЕН-ТВ вышел документальный фильм "Правила съема: купи меня, если сможешь!". В его рамках репортеры пытались разоблачить звезд, которые подрабатывают экскортом. Среди них оказалась и Ольга Серябкина. Как утверждают инсайдеры, цена за ее услуги якобы составила 30 тыс. долларов. Также в список попали Анастасия Волочкова и Маша Малиновская (подробности)