Лукашенко обратился к силовикам: "Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко на встрече с руководством республиканского МВД сделал ряд жестких заявлений.

- Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии, - заявил Лукашенко, - И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем - цитирует агентство БЕЛТА главу государства.

- Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше - все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать.

- Организаторы и участники беспорядков и несанкционированных акций уже прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов. Они подошли к последним, которые характеризуются радикализацией.

- Необходимо реагировать красиво, чтобы комар носа не подточил. Мы сегодня живем не в вакууме. Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение...

А вот как прокомментировал эти тезисы лидера соседней страны заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

- У Лукашенко сейчас развилка — либо реформы начинать с конституцией и иными изменениями. Либо срывать резьбу, закручивая гайки. Он понимает — дальнейшее промедление может привести к очень серьезным проблемам. И ведь Россия ему предлагала не раз сделать выбор в сторону реформ. Но «украинская развилка» им была пройдена три недели назад. И он никуда не ушел, в отличие от Януковича. Который не готов был проливать кровь и опасался за свои сбережения на западе. Движение по украинским рельсам в Минске закончилось. Лукашенко выбрал сопротивление, а не попытки «договориться».

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