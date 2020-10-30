От шахтеров до врачей: в Ижевске открылась уникальная выставка «Лица труда»

Автор фото: Александр ГОРБУНОВ

С морозца - прямо в теплый выставочный зал. Со стен смотрят машинисты, рыбаки, хлебопекари, инженеры. Те, кто каждый день обеспечивает нас едой, теплом и светом.

29 октября в Ижевске торжественно открылась фотовыставка «Лица труда», которую организовали «Комсомольская правда» совместно с «Партией Дела». Также в Ижевске ее соорганизатором стала Межрегиональная общественная организация малого и среднего предпринимательства «Новая формация». Работы представлены в Выставочном центре «Галерея», где уже с порога можно увидеть тех, кто делает нашу жизнь безопасной, спокойной, комфортной. Из более двух тысяч работ для конкурса члены жюри отобрали 53 лучших снимка. Увидеть их может любой желающий.

Те, кого мы не видим

Главная фигура выставки - человек. Человек рабочей профессии. Инженер, медик, учитель, строитель, слесарь…

Несмотря на новые современные вакансии, остаются те, кто продолжает героически трудиться, чтобы у нас были все необходимые условия для удобной жизни. Это слесари, инженеры, врачи, агрономы, ткачи…

Поэтому уже третий год «Комсомольская правда» совместно с «Партией Дела» организовывает фотовыставку «Лица труда», где можно посмотреть в глаза, хоть и со снимка, рабочим разных специализаций. Увидеть лица тех, кто каждый день трудится для нас, горожан.

- Это люди, которые каждый день своими руками создают экономическую мощь нашей страны. К сожалению, в массовой культуре этот образ сейчас задвинут. Мы прилагаем усилия, чтобы рабочих вознести на пьедестал. Всю оборону, связанную с пандемией, приняли на себя врачи. И мы ввели соответствующую номинацию - герой нашего времени. Каждый день они совершают настоящий гражданский подвиг, поэтому этой выставкой мы постарались их отметить, - рассказал секретарь Федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин.

Автор фото: Александр ГОРБУНОВ

Широкая география и трудный отбор

Работы для итоговой выставки собирали два месяца: жители из разных уголков нашей страны присылали работы для фотоконкурса. Две тысячи снимков авторы от Приморья до Калининграда прислали в редакцию «Комсомолки». Тяжело было жюри отобрать лишь несколько десятков лучших работ, которые и стали основой выставки, - все от читателей любимого издания.

Для этого разработали несколько основных критериев, по которым отбирали фотоснимки: отражение темы конкурса - портрет человека труда, художественная ценность рисунка, интересный и оригинальный ракурс. Организаторы говорят, что качество работ улучшилось, появились настоящие профессиональные кадры. Но также есть снимки, сделанные и на телефон, и любителями.

Пять номинаций - «Лучший портрет человека труда», «Любимая работа», «Лучший молодой специалист», «Лучший портрет наставника». В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне организаторы ввели еще одну дополнительную номинацию - «Мой ветеран». Отдельное спасибо выразили героям нашей современности - врачам, медсестрам, санитарам. В этот непростой период пандемии именно они взяли на себя оборону и оберегают нас. Поэтому для них также открыли дополнительную номинацию.

- Любой фотограф - он еще и художник. Эта выставка очень открытая и честная. Эти работы наполнены долей романтизма и идеализма. Мне хочется пожелать всем нам с такой же теплотой и добротой в сердце каждый день ходить на работу, как лица, запечатленные на кадрах этой выставки, - поделился Председатель комиссии по развитию культурно-образовательной городской среды Общественной палаты Ижевска, директор МАУК «Выставочный центр «Галерея» Алексей Ткаченко.

Автор фото: Александр ГОРБУНОВ

Герои нашего времени

- Сегодня врачи - это герои. От лица министерства здравоохранения хочу отметить, что они не только трудоголики и герои, но и творцы, как мы видим по этой выставке, - отметил помощник министра здравоохранения Удмуртии Артур Леконцев.

Удмуртия - первый регион, который открывает федеральную выставку. И это не случайно. Фоторабота из Сарапула победила в номинации «Современные герои». На снимке - врач- анестезиолог Александр Борисович и его ассистентка. Момент поймала Ульяна Лазарева. Она уже 11 лет работает главной медицинской сестрой в Сарапульской городской больнице. Врачей учреждения она снимает постоянно - в больнице устраивают свои выставки и даже снимают ролики, а фото профессионалов лечебного дела печатают в газетах. Как говорит Ульяна, город должен знать врачей, которые их лечат. На конкурс они отправили целых шесть работ: и акушера-гинеколога, и ветеранов. Но лишь одна нашла свое призвание и одержала победу в главной номинации современных реалий.

- Мы живем активной жизнью, тесно сотрудничаем с музеями, читаем лекции и сами изучаем историю своей профессии. На выставку мы, так сказать, запрыгнули в последний вагон. Как сейчас помню - работу отправили в последний день, 15 апреля, - делится фотограф-победитель Ульяна Лазарева.

Примечательный факт, что герой фото, анестезиолог Александр Борисович, в этом году получил звание «Заслуженный работник здравоохранения Удмуртии». В профессии он уже 34-й год. Говорит, не ожидал увидеть себя на выставке, да еще и стать лицом своей профессии.

- Людей нужно показывать. Врачей, учителей мы видим постоянно, а простых рабочих нет. Думаем, что они где-то далеко. А что касается моей победы, то сам не ожидал увидеть свое фото. Даже не помню этого снимка - лишь как Ульяна подбежала, щелкнула и убежала дальше, - смеется Александр Борисович.

Кстати, на открытии выставки и медсестра, и врач получили подарки от ИД «Комсомольская правда» и «Партии Дела».

Спасибо за выставку

Отклики от посетителей и комментарии приходят постоянно - все положительные и полны благодарности. Благодарность за организацию такого мероприятия выражает и специалист организационного отдела Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, Председатель Молодежного совета Александра Иванова.

- Федерация профсоюзов сейчас понимает важность подобных выставок. Мы всегда боремся за интересы человека труда. И видеть лица людей труда особенно приятно. На этих снимках можно всматриваться в каждое лицо и ощущать человеческое счастье, что такие люди нас окружают. Огромная благодарность от Федерации профсоюзов Удмуртии за эту выставку и за это удовольствие, - делится впечатлениями Александра.

Автор фото: Александр ГОРБУНОВ

А Максим Михайлов, лидер удмуртского отделения Межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация», пообещал, что и в дальнейшем такие выставки будут поддерживать и организация всегда готова помочь всем, чем необходимо.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Увидеть фото может любой желающий. Выставка проходит в Выставочном центре «Галерея» по адресу: ул. Карла Маркса, 244а. Для посетителей вход свободный с 29 октября по 8 ноября.