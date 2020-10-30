"Мы хотим остановить кровопролитие": дети просят прекратить войну между Азербайджаном и Арменией

Мира всем людям на земле!
Фото: REUTERS
Президенту республики Азербайджан Ильхаму Алиеву.
Президенту республики Армения Армену Саркисяну.
Президенту Национального Паралимпийского комитета Азербайджана Рагимову И.Э.
Президенту Национального паралимпийского комитета Армении Акопу Абрамяну.
От лица детско-юношеского движения «Будущие Паралимпийские Чемпионы России» выражаем искрение соболезнования и чувства переживания всем семьям погибших и раненных в ужасной военной трагедии «Карабахская военная операция».
Скажу честно, мы далеки от политики и не совсем понимаем кто прав, а кто виноват в этой ужасной трагедии и нам очень тяжело принять чью-то конкретную сторону в данном конфликте, но мы смело и четко хотим обратиться данным письмом к руководству Азербайджана и Армении с призывом остановить кровопролитие.
На земле мы всего лишь временные гости и мы люди все братья и сёстры, которые должны найти в себе силы, чтобы в гармонии жить на этой земле всеми народами.
Азербайджан- это страна, которая уделяет особое внимание развитию детского паралимпийского спорта, и в 2020 году планировали организовать первые международные детские паралимпийские игры на благо всех особенных детей Мира.
Но к сожалению, из-за коронавируса и невозможности Армении и Азербайджана решить конфликт мирным путём, данное благотворительное событие мирового масштаба не состоялось. А дети всего мира, ждут это событие!
Мы призываем Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Армении Армена Саркисяна, сесть за стол переговоров и решить вопрос безопасности для всех жителей Нагорного Карабаха мирным путём. И в знак примирения организовать миротворческое спортивное событие мирового уровня для всех детей с инвалидность «Первые Международные детские Паралимпийские игры», которые войдут в историю как детские игры, которые остановили войну и принесли мир на земли Нагорного Карабаха для всех многонациональных её жителей.
Уважаемый Армен Саркисян и Ильхам Алиев!
Детское паралимпийское движение России готово принять участие в миротворческих детских паралимпийских играх.
Мира всем людям на земле!
Детское паралимпийское движение России
Всероссийское движение «Благотворительная Россия»
Председатель детского движения «Будущие Паралимпийские Чемпионы России Логвинов Константин