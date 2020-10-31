"Спартак" будет играть с ФК "Ростов". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В гости к "Спартаку" приезжает "Ростов". Именно в этом клубе работает любимец многих тысяч фанатов "красно-белых" - Валерий Карпин. Последняя встреча двух команд в Тушино состоялась в декабре 2019 года и тогда ростовчане разгромили соперников со счетом 4:1. Кроме того, между собой смогут сыграть два старых друга - Павел Мамаев и Александр Кокорин. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Ростов 31 октября 2020.

Статистика личных встреч Спартак - Ростов имеет очень богатую историю. Команды играли между собой 52 раза. 30 встреч выиграл "Спартак", 12 - "Ростов", а в 10 случаях была ничья. Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Ростов 31 октября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет Спартак. Спартаковцы должны, по идее, добиться победы. Прогноз на матч Спартак - Ростов - победа "Спартака" с разницей в один гол, либо же ничья.

Стартовые составы на игру Спартак - Ростов 31 октября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Спартак - Ростов начнется в 16:00 по московскому времени 29 октября.

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Ростов можно будет посмотреть 31 октября 2020, начиная с 16:00 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Стартовый свисток прозвучит на спартаковском стадионе днем в субботу, 31 октября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.