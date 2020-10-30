Планы туристов на Новый год: Хотим, но боимся

Неопределенность – едва ли не главная коронавирусная засада для любителей путешествий Фото: Олег ЗОЛОТО

Вспомните: год назад к ноябрю у вас уже наверняка были куплены авиабилеты в Таиланд, или забронирован коттедж в Карелии, или турагент подыскал хороший отель в Гоа... Сейчас все по-другому.

Даже если брать только тех россиян, кто в приципе готов отправиться в путешествие на зимние каникулы, то 35% (каждый третий) решил отложить покупку билетов и туров до декабря. Еще 28% хотят в поездку, но пока не понимают, когда решатся на бронирование. Получается, что две трети потенциальных туристов будут принимать решение в последний момент.

Неопределенность – едва ли не главная коронавирусная засада для любителей путешествий. А вдруг карантин? Рейс отменят? Сам заболею? Планировать заранее рискованно и психологически, и финансово. Что подтверждает статистика.

ПЛАНЫ

Оливье вкуснее дома!

37% россиян проведут новогодние праздники дома.

22% планируют отправиться в поездки по России.

12% надеются на путешествие за границу.

11% собираются отдохнуть в каникулы на даче.

8% едут в гости к родным или друзьям в другой город.

10% пока не определились с планами на зимние каникулы.

По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix.

РИСКИ

Авиабилеты будем покупать под бой курантов?

8% туристов уже купили билеты или туры на новогодие каникулы.

17% планируют это сделать в ноябре.

35% решатся отдать деньги за путешествие только в декабре.

12% готовы на покупку авиа или ж\д билетов либо горящего тура за день – два до поездки.

28% хотят отправиться в путешествие, но пока не готовы принять конкретное решение о сроках покупки.

По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix.

ЦЕНА ВОПРОСА

8030 рублей в среднем тратят пассажиры на авиабилеты по России туда – обратно в праздничные даты (в 2019-м платили в среднем 8145 рублей).

14 420 рублей – средний чек за полет за границу в зимние каникулы (год назад он составлял 27 400 рублей). Доля международных рейсов среди всех бронирований авиабилетов на новогодние дни минимальна, всего 8%. Хотя если брать не реально сделанные покупки, а поисковые запросы, она втрое больше, 25%. То есть хотят, билеты присматривают, но не решаются.

По данным интернет-сервиса для путешественников Biletix и сервиса поездок и путешествий Туту.ру

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