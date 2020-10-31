На предстоящих в США президентских выборах Хиллари Клинтон будет выборщицей

Хиллари Клинтон стала выборщиком в штате Нью-Йорк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хиллари Клинтон стала выборщиком в штате Нью-Йорк. Ей придется поддержать кандидата, за которого проголосует большинство жителей, но сама Клинтон убеждена, что это будут Байден и Харрис.

- Я стала членом коллегии выборщиков в Нью-Йорке. Я уверена, что по итогам выборов в Нью-Йорке мне придется проголосовать за Джо и Камалу, – заявила бывшая первая леди и экс-кандидат в президенты США.

В 2017 году Хиллари Клинтон проиграла Дональду Трампу именно из-за системы выборов в США. Несмотря на то, что фактически за Трампа проголосовало примерно на 3 млн. избирателей меньше, большинство голосов выборщиков достались именно действующему президенту.

После этого обиженная Хиллари начала выступать с заявлениями о том, что система выборов в стране устарела и ее необходимо менять.

- Я считаю, что ее [коллегию выборщиков] пора упразднить. Я бы хотела, чтобы мы ушли от этого», – говорила проигравшая демократка.

Однако к ней не прислушались, и она, по всей видимости, решила поучаствовать в том, что победить не смогла. При этом у Клинтон, как и других выборщиков, не будет решающего слова – они всего лишь озвучат волю большинства.

В истории американских выборов было всего несколько случаев, когда коллегия выражала мнение, не совпадающее с волеизъявлением избирателей, но ни один из них на результаты выборов так и не повлиял.