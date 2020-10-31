В Художественный театр пришел реформатор Столыпин

Это драма про вечную борьбу между чувством и долгом, любовью и карьерой, личным и общественным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько лет назад в серии «Жизнь замечательных людей» вышла политическая биография Петра Столыпина. Ее автор – писатель Святослав Рыбас. По мотивам этой книги специально для Художественного театра Святослав Юрьевич написал пьесу, где главные герои – реальные исторические личности: премьер-министр Пётр Столыпин, император Николай Второй, императрица Александра Федоровна. Это драма про вечную борьбу между чувством и долгом, любовью и карьерой, личным и общественным.

Помимо премьер-министра и императорской четы, спектакль пестрит историческими личностями. Фото: Иван МАКЕЕВ

Помимо премьер-министра и императорской четы, спектакль пестрит историческими личностями. Среди действующих лиц – министры и террористы. Все попали в жернова истории.

Сюжет строится вокруг одного из самых ярких и противоречивых реформаторов дореволюционной России. У Столыпина было масса противников. На него было совершено одиннадцать покушений.

Политические коллизии прошлого перекликаются с нашим временем. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 1 час 20 минут действия плотно спрессованы события 1906-1911 годов, от зарождения парламентской монархии до убийства Столыпина.

- Мы попытались театральным языком рассказать о сложном периоде в истории Российской империи, когда назрела необходимость упорядочить интересы монархии и нарождающегося капитализма. Как бы сказали сегодня, бизнес-сообщество требовало реформ, которые и начал осуществлять Столыпин по инициативе Николая II, - объясняет свой замысел Святослав Рыбас. - Эти преобразования касалась всех сфер жизни - от образования до аграрной политики. Но неожиданно Петр Аркадьевич натолкнулся на сопротивление российской элиты. Он оказался между демократами и консерваторами. Он мешал и левым, и правым. Как ни странно, события столетней давности имеют отношение к дню сегодняшнему.

Когда погружаешься в исторический материал, видишь, как много у нас точек пересечения. Фото: Иван МАКЕЕВ

Политические коллизии прошлого перекликаются с нашим временем. Последствия нерешенных проблем начала ХХ века: так называемый земельный вопрос, и национальный - мы тоже ощущаем. Когда погружаешься в исторический материал, видишь, как много у нас точек пересечения.

Хотя сюжет и построен на реальных событиях, все-таки это драматическое произведение. Здесь есть все, что требует сцена: любовь и страдания, верность и предательство, награда и возмездие.

Режиссер постановки Александр Дмитриев убежден, что сегодня не хватает такого героя как Столыпин. Человека, который мог бы прожить долгую и счастливую жизнь в окружении семьи, детей, а у него их было шестеро. Но выбрал непростой путь подвижника ценой собственной жизни.

Спектакль смотрится не только как захватывающий политический детектив, но как история личной трагедии одного человека.

Хотя сюжет и построен на реальных событиях, все-таки это драматическое произведение. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если режиссер не хочет рассказать человеческую истории, то не стоит и браться за постановку, - считает Александр Дмитриев. - Не каждая историческая личность берет на себя ответственность за свои поступки. Погрузиться в атмосферу начала ХХ века нам помогла сценография и костюмы (художник Елена Ярочкина - Ред.). В спектакле много эпизодов. Они происходят то на тайной квартире, то в ресторане, то на улице... Такие сложные декорации не выстроишь на Малой сцене. Поэтому мы нашли оригинальное решение. Действие происходить как будто бы в Киевском оперном театре, где был убит Столыпина. С одной стороны, это буквальное указание на место трагедии. С другой, желание показать, что любой теракт – это фарс, «плохой театр». А театр и вправду в нашей жизни присутствует везде.