Западные СМИ обвиняют русскую диаспору в разжигании гражданской войны в США

Зарубежные журналисты наконец-то «нашли виноватых» в погромах и грабежах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Невозможно представить себе новость в любом из российских СМИ по типу той, что появилась в британском издании Byline Times. С громким и несколько громоздким заголовком там была опубликована статья «Лица, связанные с российским государством, устраивают митинги за Трампа, делают сайты с фейковыми новостями и разжигают новую гражданскую войну в США». У нас стараются избегать не только фейков, но и разжигания межнациональной розни, когда целый народ объявляется «плохим» (такое уже кое-кто делал во время Второй мировой и очень плохо кончил).

В случае с разжиганием гражданской войны в США даже называет конкретную виновницу. Дескать, администратор одной из групп на Facebook, которая «сеет ненависть», — это Елена Брэнсон, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США. Всё, заговор против демократии раскрыт!

При этом Byline Times — сайт британский, не самый известный, но вот почему-то стал писать о «русском влиянии на внутреннюю политику США».

Вслед за британскими погромную антирусскую кампанию подхватывают и американские СМИ. Влиятельнейшая газета The Washington Post бьёт тревогу: «Сергей Гладыш, член некоммерческой организации «Российско-американская инициатива о сотрудничестве», разместил в соцсетях видео в поддержку автопробега сторонников Трампа».

Тут так и хочется спросить: «И что? Каким образом это может подорвать демократию?». Но, видимо, столь сложная интеллектуальная работа — для западных журналистов непосильна.

— Весь этот «заговор русских против американской демократии» — абсолютно фейковая новость, — рассказала KP.RU Елена Брэнсон. — Меня без моего ведома добавили в администраторы одной из групп российских соотечественников, проживающих в США, на Facebook (технические возможности этой соцсети такое действительно позволяют — Ред.). Вскоре я увидела, что там появляются довольно провокационные материалы, и немедленно из этой группы вышла.

Пока американские журналисты уже который год ищут «русский заговор», внутри самих США дела обстоят неважно. С конца весны продолжаются митинги движения BLM (Black Lives Matter, «Чёрные жизни важны»), которые вспыхнули по всей стране после убийства белым полицейским темнокожего Джорджа Флойда. После многочисленных погромов и грабежей — за оружие взялись их противники, консерваторы и сторонники Трампа, уставшие от вспышек насилия.

Сейчас митинги обоих лагерей расколотого общества поутихли, всё внимание привлечено к выборам 3 ноября. Но кто бы в них не победил, другая сторона точно не смирится и возобновит уличные акции. Это так же очевидно, как и то, что в новом витке внутриамериканских проблем вновь обвинят Россию.