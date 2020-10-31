Российская военная база в Казахстане закрывается за ненадобностью

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Россия закрывает расположенную на территории Республики Казахстан военную базу «Узел Балхаш», в течение десятилетий осуществлявшую непрерывную разведку космического пространства с целью обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов. База расположена на берегу озера Балхаш в Карагандинской области, после распада Советского Союза она стала элементом российской космической разведки, её обслуживает российская воинская часть.

На смену «Днепру» приходит «Воронеж» и «Крокус»

Радиолокационный узел связи «Балхаш» был построен в 1964 году, в 1973-м принят в эксплуатацию, на нём установлена радиолокационная станция «Днепр».

Подобные радиолокационные станции были также установлены в Латвии, Азербайджане и Украине. Однако их постигла печальная участь. В 1995 году РЛС в Скрунде была уничтожена после вступления Латвии в НАТО. Ежегодная аренда обходилась в 5 млн. долларов. В 2008 году Россия отказалась от соглашения с Украиной, по которому выплачивала 1,5 млн. долларов в год. В 2013 году Азербайджан потребовал повысить арендную плату за Габалинскую РЛС с 25 до 300 млн. долларов. После ряда переговоров, РЛС была демонтирована. В отличие от вышеперечисленных стран, Казахстан передал объект на безвозмездной и непрерывной основе с 1991 года по настоящее время.

В июле нынешнего года командующий Космическими войсками Российской Федерации Александр Головко заявил о том, что для России стало экономически невыгодным содержать радиолокационную станцию в Казахстане. В промежутке между 2014 и 2018 годами оборонное ведомство страны приняло в эксплуатацию четыре современные радиолокационные станции «Воронеж-М» в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске, и казахстанский узел стал избыточным. Кроме того, радиолокационная станция «Днепр» технически устарела.

21 июля Государственная Дума РФ денонсировала соглашение с правительством Казахстана о порядке использования радиолокационного узла «Балхаш», а 31 июля президент России Владимир Путин подписал документ, по которому действие соглашения будет прекращено в декабре нынешнего года. Имущество военной базы будет перевезено на территорию России.

Стоит добавить, что, принимая это решение, власти Российской Федерации обязались установить на территории Казахстана комплекс «Крокус», который также являются оконечным устройством системы оповещения о ракетном нападении, только более современной. Так Россия выполняет свои обязательства перед Республикой Казахстан в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Наша страна по-прежнему будет передавать Казахстану данные системы предупреждения о ракетном нападении.

Военное сотрудничество продолжается

В 2013 году Россия и Казахстан создали Единую региональную систему противовоздушной обороны. В страну-союзницу по ОДКБ были поставлены зенитно-ракетные комплексы С-300ПC, на вооружении которых находится более 170 ракет. Республика Казахстан приобрела истребители Су-30СМ, военно-транспортные вертолёты Ми-171Ш, боевые вертолёты Ми-35, и этим далеко не исчерпывается список российского оружия, проданного Казахстану по внутренним ценам. Иными словами, закрытия военной базы «Узел Балхаш» отнюдь не означает отказ от сотрудничества Москвы и Нур-Султана в области обеспечения ракетной безопасности.

Что же касается системы «Воронеж-М», то этот новый «ракетный щит» способен обнаруживать цели на расстоянии более 6000 километров, и это в 3 раза превышает возможности радиолокационной станции «Балхаш» в Казахстане. Модернизированная станция предназначена для обнаружения космических и аэродинамических целей, включая крылатые и баллистические ракеты. Как уже говорилось, одна из станций расположена в городе Орск Оренбургской области, который находится фактически на границе с Республикой Казахстан.

Можно также добавить, что в 2012 году оборонное ведомство России закрыло радиолокационную станцию «Дарьял» в азербайджанском городе Габала, и это не нанесло никакого ущерба обороноспособности страны.

Специалисты утверждают, что радиолокационные станции являются достаточно «сенситивными» военными объектами, которыми разумнее всего оперировать на территории страны, а не за её пределами. Кроме того, иметь такие базы за рубежом – дорогое удовольствие, которого следует избегать в эпоху, когда технологии позволяют значительно расширить радиус наблюдения за околоземным пространством через радары отечественных военных баз.