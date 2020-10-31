Челябинский мусор станет сырьем для скамеек

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Финальная «большая уборка» общероссийской серии эковолонтерских акций «Вода России» сезона 2020 года состоялась 31 октября 2020 года в Челябинске. Свыше 250 волонтёров очистили от мусора береговую линию озера Смолино на окраине г.Челябинска. Три тонны раздельно собранных отходов сдадут на переработку: пластиковые бутылки станут модными скамейками, а стекло и алюминий – новой тарой для продуктов. Уборки «Воды России» проходят по всей стране в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Очистка берегов озера Смолино завершила серию «больших уборок» в рамках всероссийской акции по уборке берегов от мусора «Вода России» в 2020 году. Ранее аналогичные мероприятия по очистке берегов прошли по всей стране, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Казань, Магас и др. населённые пункты. В рамках такой «большой уборки» благодаря дружной командной работе экодобровольцам удаётся полностью очистить несколько километров береговой линии и собрать от 200 до 900 мешков мусора. В связи с эпидемиологической обстановкой уборки проходят с соблюдением социальной дистанции и всех рекомендаций Роспотребнадзора.

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Озеро Смолино, расположенное на южной окраине Челябинска (Советский и Ленинский районы) — популярное место отдыха жителей и гостей города. На берегах озера раскинулись оборудованные и дикие пляжи, зоны отдыха. Но кроме того, это уникальный по происхождению и имеющий высокую экологическую ценность водоём. Смолино с 1969 г. имеет статус памятника природы. Именно поэтому оно было выбрано для финальной «большой уборки» 2020 года.

Поддержать экоактивистов и принять участие в уборке озера приехали представитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Светлана Тайшманова, начальник Управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Марина Дымова, а также известная актриса, телеведущая, блогер и постоянный амбассадор «Воды России» Юлия Михалкова.

С.Тайшманова сравнила эковолонтеров «Воды России» с настоящей армией борцов против мусора. «За шесть лет существования акция объединила огромную, многочисленную армию участников численностью в 5 миллионов человек. Только в 2019 году берега убирали свыше 900 тысяч человек». С.Тайшманова поблагодарила за активность Минэкологии Челябинской области и рассказала, что, хотя регион участвует в акции лишь с 2019 года, активность челябинцев и системная работа профильного ведомства могут в последующие годы вывести область в число лидеров «Воды России».

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В свою очередь, Марина Дымова рассказала, что в 2019 году региону удалось очистить от мусора около 400 км береговой линии. В 2020 году в Челябинской области приняли решение начать уборки ещё с зимы, т.к. после крещенских купаний на водоемах остается много мусора. Постепенно в течение года челябинцы под руководством Минэкологии области наводили порядок на таких жемчужинах региона, как озера Тургояк, Чебаркуль, Увильды и др. Наведение чистоты на озере Смолино стало «финальным аккордом» этого большого проекта, в результате которого удалось полностью избавить от мусора уже более 700 км береговых линий. «Это только начало, – заверяет М.Дымова, – В последующие годы мы развернемся с ещё большим масштабом».

На уборку озера вышло свыше 250 челябинцев всех возрастов. Среди волонтеров сотрудники Челябинского трубопрокатного завода и Сбербанка, дайверы клуба «Дайвмастер», школьники из РДШ (Российское движение школьников), студенты-экологи ЧелГУ, активисты общественных экологических движений «АНТИСМОГ», «Чистый Челябинск» и «Экодозор74», сотрудники «Центррегионводхоза» Росводресурсов. Многие пришли с семьями. По словам М.Дымовой, особое внимание Минэкологии региона уделяет пропаганде эковолонтерства среди «серебряных волонтеров» – пенсионеров.

Экодобровольцы очистили от мусора около 2,5 км территории. 200 мешков, или три тонны мусора – результат всего лишь часовой уборки. Сваленные в кучи следы пикников участники акции находили даже в камышах, в труднодоступных местах.

Челябинская область является одним из регионов, где мусор на акциях «Воды России» собирают раздельно. Как подсчитали организаторы, больше всего по итогам уборки оказалось пластика и стекла. Все фракции вторсырья «Вода России» в регионе сдает на переработку. Если металл и стекло станут упаковкой, то пластик ждёт более интересная судьба: его переработают в модные антивандальные пластиковые скамейки, которые украсят улицы города.

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«Я очень люблю природу и ценю то, что делает «Вода России» для того чтобы ее сберечь, – рассказывает амбассадор акции Юлия Михалкова, – Мне особенно понравилось, что сегодня я и другие волонтеры собирали раздельно пластиковые бутылки, которые оставили после пикников бескультурные граждане, чтобы потом их переработать в скамейки для культурных граждан!»

Для справки:

С 2014 по 2019 годы Всероссийская акция «Вода России» стала по праву считаться крупнейшей экологической инициативой в стране и объединила порядка 5 млн человек. Участники акции в 2019 году установили рекорд, очистив от мусора 24 200 км берегов, что равно примерно половине длины экватора Земли. Участники навели порядок на берегах и прибрежных акваториях «Водных жемчужин» России: озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры. В тройку самых активных регионов вошли Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия).

В 2019 году Акция «Вода России» впервые прошла в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», Национального проекта «Экология».

Напомним, что сохранение уникальных водных объектов — одна из приоритетных задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».