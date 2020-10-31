Умер самый лучший Джеймс Бонд - Шон Коннери

Не известный за пределами Британии артист без проб утверждается на роль Джеймса Бонда в первой серии цикла, «Доктор Нет»

В общем-то, всем можно пожелать и такой жизни, и такой смерти. Хотя родился Томас Шон Коннери в трущобах Эдинбурга и вынужден был уйти из школы из-за бедности, упорство и труд, а также занятия спортом и бодибилдингом вознесли его в 20 лет на третью ступень в соревнованиях на титул «Мистер Вселенная». Внешние и физические данные молодого Шона обеспечили ему работу модели и долгие ангажементы на сцене, а в 1956 году - и роль в телефильме ВВС «Реквием по тяжеловесу», после чего - сразу же роль в кино с десятками за ней последовавшими, в том числе, между прочим, роль графа Вронского в одной из экранизаций «Анны Карениной» той же ВВС.

Не известный за пределами Британии артист без проб утверждается на роль Джеймса Бонда в первой серии цикла, «Доктор Нет» (1962). Это ли не везение? Хотя за эту роль Шон и получил скромный гонорар в 30 тысяч долларов (правда, это был «другой» доллар). Впрочем, спустя несколько лет за работу в фильме Альфреда Хичкока «Марни» он получает уже 400 тысяч, после чего останавливается на отметке в 750 тысяч за фильм. В 1990-е уже немолодой артист зарабатывает по 5 миллионов долларов за роль и очень неплохо себя чувствует. Награжденный английской королевой званием рыцаря Британской империи в 2000 году, сэр Шон удерживался на этой вершине славы многие десятилетия и умер во сне.

Конечно, он был и остается лучшим исполнителем роли агента 007, сыграв его семь раз и привнеся в нее свойственные только ему очарование и юмор. Но еще большим достижением было то обстоятельство, что, являясь едва ли не главным секс-символом ХХ века, одним из главным его героев, Коннери умудрился не загнать себя в эту, сколь угодно почетную и доходную нишу. Он оставался большим, уважаемым актером с большой и мощной карьерой. Не боялся провалов и риска, работая с серьезными режиссерами - такими как Хичкок, Джон Бурман, Джон Хьюстон, Сидни Люмет, Михаил Калатозов (фильм «Красная палатка»), Ричард Аттенборо, Терри Гиллиам, Гас Ван Сент и многие другие.

Ни один актер еще не получил «Оскара» за роль агента Джеймса Бонда. Коннери получил его в 1987 году за роль ирландского полицейского в гангстерской саге Брайана ДеПальмы «Неприкасаемые». Огромный коммерческий успех знавал Коннери и за рамками «бондианы» - например, в фантастическом хите «Горец» и его продолжении, и экранизации романа Умберто Эко «Имя розы». Не говоря уже о таком мировом блокбастере, как «Индиана Джон и последний крестовый поход», в котором Стивен Спилберг свел двух суперзвезд жанра «экшн» - Коннери и Харрисона Форда (фильм принес в свое время пол-миллиарда долларов).

По опросу журнала People в 1999 году он был назван Самым Сексуальным Мужчиной ХХ века - титул, который он оправдывал и по достижении зрелого возраста. Он никогда не был «папочкой», тем более «дедушкой», воплощая в себе полузабытый ныне типаж «настоящего мужчины» без кавычек и скидки на возраст.