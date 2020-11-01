Татьяна Буланова впервые вышла в свет с таинственным возлюбленным

Татьяна Буланова. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татьяна Буланова долго приходила в себя после развода с футболистом Владиславом Радимовым. Лишь недавно стало известно, что певица уже год встречается с бизнесменом из Санкт-Петербурга. 51-летняя звезда не раскрывает имя возлюбленного и не говорит, чем он занимается. И вот на днях пара впервые вышла вместе в свет. Певица и ее избранник пришли на презентацию парфюма.

Пока Татьяна выступала на сцене, мужчина в белой водолазке не сводил с нее влюбленных глаз и снимал ее на мобильный телефон. Беседуя с журналистами, Буланова вновь отказалась отвечать на вопросы о своем кавалере. Но весь вечер они провели вместе.

Мужчина в белой водолазке не отходил от Татьяны Булановой ни на шаг. Фото: кадр видео.

Единственное, о чем рассказала артистка – с бойфрендом ее познакомила подруга. Бизнесмен красиво ухаживал за ней, и певица не устояла. Избранник Татьяны уже успел познакомиться с сыновьями Татьяны — 27-летним Александром и 13-летним Никитой.

- Мы год вместе, всю самоизоляцию провели вдвоем. Нам очень комфортно — ни разу не поругались, - рассказывала ранее певица.

Мужчина окружил ее вниманием и заботой: «Просто прислал за мной машину. Причем он знал, что я еду с кем-то еще. Спросил, сколько будет человек. Две чашки кофе, выпечка какая-то, букет цветов. Очень приятно», - призналась она в одном из интервью.

Певица в новом избраннике ценит искренность, воспитание и верность.

- Это самое важное после всех моих историй… Если тебе что-то не нравится, скажи мне прямо. И уходи, в конце концов. Не надо двойную жизнь, - считает Буланова.

С питерским бизнесменом певица живет уже больше года. Фото: кадр видео.

Татьяна Долгове время страдала от измен Радимова. Спортсмен несколько лет жил на две семьи, причем вместе с близкой подругой Булановой. Он даже познакомил любовницу со своими родителями. Супруги развелись четыре года назад. При этом Радимов долгое время не съезжал из их совместной квартиры, и певица была вынуждена терпеть присутствие бывшего мужа. Татьяна мечтала, чтобы он поскорее ушел и оставил ее в покое.