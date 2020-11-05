Основатель системы питания Пьер Дюкан: Борщ, селедка, каша - отличные блюда! Если не портить их водкой

Пьеру Дюкану недавно исполнилось 79 лет. Фото: Личный архив

Вот уже несколько лет мир помешан диетой Пьера Дюкана. Голливудские звезды, мировые политики, домохозяйки знают, что такое «атака», «круиз», «консолидация».

Книги французского диетолога с пошаговыми инструкциями и простыми рецептами блюд из продуктов, которые есть в каждом магазине, расхватывают как горячие пирожки.

Об избыточном весе, ожирении и способах похудеть говорят всегда. И Пьер Дюкан в особенности. Сейчас, когда в мире бушует коронавирусная пандемия, он вновь предупреждает: люди с избыточным весом - в особой группе риска.

О том, как не запустить себя на карантине и в режиме самоизоляции, что есть, чтобы оставаться стройным и почему люди склонные толстеть, «КП» в эксклюзивном интервью рассказал сам Пьер Дюкан.

- Мсье Дюкан, давайте начнем с самой острой темы – COVID-19. Что вы лично делаете, чтобы не заболеть?

- Я не специалист по коронавирусу, но я – врач, и с болезнями в целом привык иметь дело. Единственный совет, который я могу дать, и которому сам следую непреклонно, это соблюдение классических барьерных жестов. В дополнение к этим фундаментальным действиям я принимаю витамин С каждый день: 1 г утром систематически, 2 г, когда вирус интенсивно циркулирует, или когда у меня есть сомнения по поводу людей, с которыми я встретился, и 3 г, если у меня есть малейший симптом простуды или покалывания в горле, которые я считал бы безобидным вне данного контекста.

Кстати, в самом начале этих респираторных симптомов я сажусь перед вентилируемой духовкой с картонной защитой перед лицом, в которой вырезаю отверстие, позволяющее воздуху проходить в нос и рот. Медленно дышу 4 минуты. Тепло воздуха, который проходит через слизистые оболочки носа и рта, превышает 60°C. Это останавливает простуду в самом начале, а так как вирус простуды тоже является коронавирусом, я думаю, что могу настоятельно посоветовать эти 4 минуты в случае с любыми «странными» респираторными симптомами. Наконец, начиная с конца лета я принимаю витамин D, который доказал свою неоспоримую роль в укреплении иммунитета.

- Соблюдая режим самоизоляции, многие набрали лишний вес и сейчас думают, как его сбросить. Люди снова заговорили о вашей диете…

- Метод был разработан в результате моего 30-летного опыта врачебной практики в больничных учреждениях и собственной клинике. Я предложил структурированное решение проблемы, справиться с которой не могли в течение двух поколений ни в одной стране мира. К тому же, это одновременно техничное и эмоциональное решение было опубликовано в моей книге, написанной с увлечением и эмпатией.

Пришло признание, оно росло по мере того, как люди обменивались опытом и рассказывали о достигнутых благодаря моему методу результатах. Успехом моя диета обязана своей эффективности, возможности есть вволю 100 разрешенных продуктов питания, замечательным свойствам белка, полному соответствию психологии людей с избыточным весом. Наконец, в моем методе появилось впервые то, что в то время нигде не существовало, да и сейчас не существует: из четырех этапов диеты два посвящены закреплению достигнутого веса. Этап закрепления, длящийся из расчета 10 дней на каждый потерянный килограмм, и последующий этап окончательной стабилизации становятся стилем жизни. Они обусловлены применением трех защитных мер, одна из которых – белковый четверг, спасательный круг, позволяющий держаться на плаву всю оставшуюся неделю.

- А что случилось потом? Почему уже на протяжении нескольких лет не наблюдается такого ажиотажа, хотя число людей, склонных к ожирению, не уменьшается?

- Вы лучше меня знаете, что мода – это буря. Необычайный успех и популярность моего метода спровоцировали гнев двух гигантских индустрий, потому что было указано на главных виновников кризиса избыточного веса: ультратрансформированные продукты, в частности, белую муку и белый сахар. В первую очередь, были задеты напрямую сахарная и мучная промышленность, но также и фармбизнес, который наживается на лечении сопутствующих ожирению заболеваний, например, диабета. Но если о моем методе говорят сегодня меньше, то это не значит, что его меньше используют. Об этом свидетельствует популярность темы в социальных сетях: мои официальные аккаунты насчитывают более двух миллионов подписчиков.

- Уже доказано, что ожирение - один из самых тяжелых факторов, отягчающих течение коронавируса, которым мы все сейчас опасаемся заболеть. Замечаете ли вы, что именно сейчас стало больше людей, которые хотели бы похудеть, причем быстро и навсегда, заодно снизив для себя риск заболеваемости коронавирусом?

- Отличный вопрос. Сегодня бесповоротно доказано во всем мире, что помимо возраста, избыточный вес и диабет являются факторами риска, обуславливающими развитие тяжелых форм заболевания коронавирусом, в том числе и смертности. Возьмите, к примеру, случаи с Борисом Джонсоном и Дональдом Трампом. Широкая общественность по-разному отреагировала на этот доказанный факт. Только очень хорошо информированные молодые люди, учителя, врачи, ученые изменили свой рацион, чтобы избежать набора веса. Хотя касается эта проблема именно людей старше 50 лет.

- Ваша диета позволяет эффективно худеть, хотя у других врачей к ней есть претензии - например, говорят, о риске для почек. Есть на свете и другие эффективные системы питания. Тем не менее, ожирение уже приняло характер пандемии, не менее опасной и смертоносной, чем коронавирус. Почему?

- Врачи, говорящие о риске почечной недостаточности, ошибаются, а точнее, вводятся в заблуждение слухами оппортунистического и корыстного характера. Вот уже 40 лет я внимательно слежу за всеми научными исследованиями на эту тему, и могу вам сказать, что никогда и нигде в мире не наблюдался хотя бы один случай почечной недостаточности, связанный с употреблением белка, пусть даже в очень больших количествах. Нигде и никогда! Если кто-то хочет спорить, пусть предоставит доказательства хотя бы одного такого подтвержденного случая.

Существуют 3 причины почечной недостаточности: первая - диабет, вторая - инфекции, третья - повреждения поджелудочной железы. Диабет провоцируется углеводами, но торговцы сахаром поддерживают слухи о токсичности белка, чтобы замалчивать токсичность сахара. Что касается второй части вашего вопроса, то трижды с вами согласен. Комбинация избыточного веса и диабета, связанных с избытком инсулина, является первой причиной смертности в мире, я не преувеличиваю. Почему? Да потому что они провоцируют сопутствующие сердечные заболевания, рак, гипертонию, почечную недостаточность, болезнь Альцгеймера, которую называют диабетом третьего типа. Конечно, коронавирус убивает, но гораздо меньше, чем избыточный вес, ожирение и диабет. Хотя справиться с этими болезнями бесконечно проще, просто отказавшись от употребления ультратрансформированных углеводов.

- С другой стороны, коронавирус поражает сосуды, особенно те, что уже страдали от излишнего холестерина. А вы предлагаете в своей системе питаться почти исключительно продуктами, которые содержат как раз много этого самого холестерина. То есть остается риск ухудшения состояния сосудов, что во время коронавируса может быть особенно опасным. Или нужно внести коррективы?

- Давайте сначала уточним, что коронавирус поражает в основном ткани дыхательной системы, а не сердечно-сосудистой. Но ваш вопрос затрагивает тему холестерина. В течение 40 лет мы были убеждены, что смертность при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (а это половина всех смертей в мире), связана с холестерином. Сегодня наука пришла к другому выводу. Даже если холестерин играет какую-то роль, главная ответственность лежит не на нем, а на быстрых углеводах, которые преобразуются в особо опасный висцеральный жир, откладывающийся в брюшной полости вокруг органов. И потом, когда вы говорите, что мой метод предлагает почти исключительно продукты питания, богатые холестерином, это не точно. Я не устаю повторять пользователям моего метода: «Ешьте столько белков, сколько хотите, и столько овощей, сколько сможете».

- Почему люди набирают лишние килограммы? От чего это зависит?

- Люди набирают вес по двум причинам. Первая - метаболическая. Когда вы употребляете быстрые углеводы, уровень глюкозы в вашей крови повышается и становится опасным. При содержании 6-7 г на литр крови, что равнозначно одному кубику сахара, может наступить кома. Чтобы вас защитить, поджелудочная железа выделяет инсулин, который превращает глюкозу в жир. Таким образом, человек набирает вес, а со временем, если он сохраняет неправильный образ питания, становится диабетиком. Вторая причина - психологическая. Когда человек переживает трудный, тревожный период, то рефлекторно обращается к тому, что может утешить его и доставить ему удовольствие. И речь здесь не об обжорстве, а о жажде выживания организма, ощущающего, что жизненные силы покидают его, и чувствующего себя под смертельной угрозой. Страдания истощают запас серотонина - химического посредника, регулирующего желание жить, и организм делает все возможное для пополнения этого запаса во избежание депрессии, которая представляет угрозу жизни.

Самое простое, доступное, быстрое и недорогостоящее средство получить серотонин – это еда. Но не просто еда, а та, которая способна воздействовать на примитивные центры поощрения мозга. Например, быстрые углеводы, стремительно проникающие в кровь в виде глюкозы и создающие краткосрочное состояние гипергликемии. Это провоцирует в мозгу мощный эффект, близкий к наркотическому опьянению. Белый сахар и белая мука являются самыми распространенными углеводами, и чем они более обработаны, чем они белее, тем они опаснее.

- Кому сложнее сбрасывать вес - мужчинам или женщинам?

- Мужчины не так быстро набирают вес, как женщины, и намного легче сбрасывают его, когда всерьез садятся на диету. Это связано с их большей мышечной массой, которая потребляет калории в течение дня и ночи.

Морская рыба в пандемию - и вкусно, и полезно. Главное - не запивать ее крепким. Фото: Shutterstock

- Какие продукты сейчас чаще всего употребляют люди?

- Я с увлечением слежу за всем, что происходит в области питания. Чтобы заставить нас потреблять, используются всевозможные средства, как приемлемые - маркетинг, информационные технологии, реклама, так и неприемлимые – коррозия основных человеческих потребностей, таких как сексуальность, семья, работа, духовность, потому что они бесплатны и ничего не дают экономике. Кроме того, необходимость экономического роста и потребления сделала наш мир несомненно более богатым, но также более скоростным, требовательным, порождающим тревогу, стресс и отсутствие удовлетворенности. Все это ведет к поиску средств, наиболее быстро приносящих удовольствие: как я уже говорил, компенсационных продуктов питания. Компульсивный характер потребления шоколадного батончика «Марс», или столовой ложки «Нутеллы», или упаковки печенья «Орео» сделал эти три продукта самыми потребляемыми в мире.

- А как же спорт или фитнес? Сейчас, куда ни глянь, все бегают и ходят в тренажерный зал…

- Это так, но вопреки распространенному мнению, просто физических нагрузок недостаточно, чтобы похудеть. Вам нужно бегать в течение часа, чтобы сжечь калории, содержащиеся в одном круассане с маслом. Но, с другой стороны, физическая активность, наряду с едой, является одним из лучших способов заставить организм производить серотонин, тот самый химический элемент, позволяющий нам почувствовать себя счастливыми. Так что, мы должны любой ценой поддерживать физическую активность нашего тела. Лучший способ — это ходьба. Наш организм предпочитает именно эту физическую нагрузку, потому что благодаря ходьбе на двух ногах мы за 7 миллионов лет стали людьми.

- Вы сами, чем питаетесь? Каким спортом занимаетесь? Какие продукты лежат в вашем холодильнике?

- Сегодня я ем то, что считаю полезным для себя: белки, рыбу с высоким содержанием полезного жира, масличные семена. Я ограничиваю потребление углеводов в целом и почти никогда не прикасаюсь к углеводам, прошедшим промышленную обработку. На практике, если вы откроете мой холодильник, вы найдете лосося, молочные продукты с низким содержанием жира, много овощей, таких как помидоры, баклажаны, красную капусту, зеленую фасоль, шампиньоны, а также лепешки из овсяных отрубей и кефир, который делает моя жена. Что касается физической активности, то я неизменно бегаю по 25 минут каждый день уже более 20 лет.

- Как вы относитесь к людям, которые продвигают в Интернете направление «боди-позитив» и говорят, что не надо стесняться своего целлюлита и живота?

- Вы правда думаете, что достаточно сказать кому-то не стыдиться себя, чтобы он вас послушал? Проблема гораздо серьезнее, чем эти оппортунистические и корыстные псевдосоветы. Большой живот или целлюлитные бедра не появляются случайно. Это плод медленного и отчаянного превращения, которому не оказали сопротивления. Уже несколько лет существует коалиция между сахарно-мучной промышленностью, виновной в избыточном весе, и фармацевтической промышленностью, производящей лекарства, которые лечат последствия избыточного веса. Эта международный альянс, обладающий значительной властью, принял меры, чтобы нейтрализовать стимулы к похудению. Повсюду в мире ведутся акции, направленные на дискредитацию диет. Самой хитрой является концепция «оздоровления питания», согласно которой сбалансированный рацион питания поможет вам потерять до десяти килограммов.

- Сейчас появляются новые продукты – многие употребляют в пищу семена чиа, кокосовое масло. К чему еще может прийти человек?

- Моя классическая диета изменилась, особенно в области концепции допустимых продуктов. Остался прежним список 100 разрешенных продуктов, их можно есть безгранично, но я ввел допустимые продукты, употреблять которые можно в ограниченных количествах, раз в два дня, начиная с этапа «чередование». Это позволяет людям печь, создавать новые рецепты, и, тем самым, смягчает жесткость диеты, не снижая ее эффективности.

- Отличается ли отношение людей разных стран к вопросам диетологии? Что приемлемо, к примеру, в Европе и неприемлемо в России?

- Культура и традиции оказывают большое влияние на вкусы и привычки в еде. Туркам трудно не есть оливки на завтрак, или обойтись без баклажанов. Для французов немыслимо отказаться от багета и вина. Для американских детей большое значение играют кукурузные хлопья и газировка. Для русских людей супы, борщ, сельдь, каша составляют часть кулинарного наследия. Это качественные продукты питания, но их благоприятный эффект уменьшается при потреблении водки.

- Любите ли русскую кухню?

- Мне нравится классическая русская кухня. Я люблю копченую рыбу, супы с капустой и мясом, пирожки. Но, должен признаться, частенько еще и обедаю в грузинских ресторанах.

- Несколько лет назад вы бывали в России, составили себе впечатление о русских женщинах, как о волевых натурах, которые, раз уж решили, следуют диете без отступлений. Тогда же вы говорили, что поддерживаете связь с русскими через свой сайт. Скажите, почему вы умолчали о мужчинах? Мужчины в России меньше следят за фигурой?

- Прежде всего, признаюсь вам, я являюсь большим поклонником женственности. Меня очень трогает магия красоты, где бы она ни проявлялась. Однако, я не думаю, что есть более впечатляющее зрелище, чем красивое лицо, особенно если оно освещено эмоциями. Но, может быть, по некоторым причинам мужчины во всем мире менее заботятся о своей внешности, чем женщины. Во всяком случае, за время моего пребывания в России я встретил в десять раз больше женщин, чем мужчин.