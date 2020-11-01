Жители друзской деревни похитили тело умершего от коронавируса шейха

Перед похищением жители деревни пытались договориться с властями, но получили отказ

Жители крупнейшей на Голанских высотах друзской деревни Маджаль-Шамс ворвались в израильскую больницу и потребовали выдать им труп шейха Хасана Халаби, недавно скончавшегося от коронавируса. Тело шейха понадобилось для проведения церемонии прощания, во время которого, по друзскому обычаю, его выставляют на улице.

Перед похищением жители деревни пытались договориться с властями, но получили отказ из-за опасности распространения инфекции.

В полицию поступил сигнал о готовящейся акции, однако прибывшие в больницу правоохранители увидели, что медики сами выдают тело шейха жителям деревни и не стали вмешиваться, решив, что конфликт улажен.

На сегодняшний день Маджаль-Шамс не только находится в «красной зоне», но и является одним из центров эпидемии. Тело шейха было торжественно встречено сотнями жителей деревни.

Умерший Хасан Халаби был признанным духовным лидером друзской общины Голанских высот, а также имел большое влияние на единоверцев в Сирии и Ливане. На сегодняшний день в Маджаль-Шамсе проживает около 11 тысяч человек.

Голанские высоты – спорная территория. Основная ее часть в настоящее время контролируется Израилем, восточная часть – Сирией. Совет Безопасности ООН признает Голанские высоты сирийскими.

Друзы, живущие на израильской части Голан, не имеют израильского гражданства, но обладают правами постоянных жителей Государства Израиль.