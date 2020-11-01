В Лозанне начинается суд над Россией. Он может вернуть нам флаг, гимн и Олимпийские игры

От этих четырех дней зависит, отнимут ли у российских спортсменов флаг и гимн, а самое главное – уберут ли Россию за борт двух ближайших Олимпийских игр Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Со 2 по 5 ноября в Лозанне Спортивный арбитражный суд будет решать будущее российского спорта. От этих четырех дней зависит, отнимут ли у российских спортсменов флаг и гимн, а самое главное – уберут ли Россию за борт двух ближайших Олимпийских игр.

ЗА ЧТО ОПЯТЬ СУДЯТ НАШ СПОРТ?

Все за те же старые грехи. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в свое время обязало Россию отдать старые пробы и компьютерные записи из Московской антидопинговой лаборатории (так называемую базу LIMS). Там могло содержаться много следов компромата на атлетов, в конце концов Московской лабораторией долгое время рулил тот самый сбежавший в США Григорий Родченков. Утверждалось, что под подозрение об использовании допинга попадет 298 российских спортсменов, у кого-то из них могли отобрать медали.

С небольшим опозданием, но Россия передала базу LIMS. Но тут же ВАДА объявила, что база данных была взломана, что-то в ней было изменено, что-то исчезло. И тут же постановила, что Россия в наказание за это должна пропустить две Олимпиады под своим флагом, и на четыре года лишится участия в чемпионатах мира. Российская сторона не согласилась с этими требованиями. И теперь ее хотят обязать это сделать с помощью суда.

Тот самый сбежавший в США Григорий Родченков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

СУД РЕШИТ КТО ГЛАВНЕЕ – МОК ИЛИ ВАДА

Дальше начинаются юридические тонкости. Россия могла добровольно принять эти санкции, положить голову на плаху и лишиться на четыре года большого спорта. Но само собой не согласилась с такой перспективой, и послала ВАДА подальше, пусть и дипломатическим языком.

Если коротко, то Россия заявила, что у ВАДА нет полномочий лишать целую страну флага и гимна и участия в Олимпиадах. Что антидопинговое агентство – это больше про пробирки и результаты анализов мочи и крови. А гимн и флаг – это прерогатива Международного Олимпийского комитета. Все это записано в основном законе олимпийского движения – Хартии МОК. Эта Хартия – Конституция спорта, она превыше всего. И уж никакой Кодекс ВАДА не может перечеркнуть Хартию.

ЕСТЬ ЛИ ШАНСЫ У РОССИИ?

Вряд ли суд будет рассматривать техническую сторону дела. Со 2 по 5 ноября не так много времени, чтобы разбираться, подделывали ли базу LIMS, и если да, то кто? Были ли это российские чиновники, или все дело в раздолбайстве, или кто-то мог извне влезть в компьютерную базу и оставить следы (была и такая версия). За четыре дня CAS вряд ли успеет вникнуть во все тонкости и изучить тонны технических отчетов. Так что будут решать по крупному – вправе ли ВАДА вычеркнуть целую страну из Олимпийского движения?

Наверняка будут говорить о недопустимости принципа коллективной ответственности. О том, что, если конкретный спортсмен нарушил антидопинговые правила, то он, его тренер и врачи и должны отвечать за это. А чистые атлеты не должны страдать. Но возможны варианты - все-таки рубиться в Спортивном суде Лозанны с обоих сторон будут швейцарские адвокаты, а они знают толк в своем деле.

На последней Олимпиаде нашасборная выходила под нейтральным флагом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ ВАДА?

Для ВАДА это тоже момент истины. Если агентство выиграет этот суд, то точно станет самой могущественной организацией в мировом спорте и приобретет огромный политический и финансовый вес. Шутка ли, можно будет убирать со спортивной карты целые страны, не спросив у МОК и основываясь только на мнении своего исполкома. Хотят ли этого все остальные в мире – большой вопрос.

ШВЕЙЦАРИЯ НАМ ПОМОЖЕТ

Российскую сторону защищают лучшие адвокатские фирмы Швейцарии – «Libra Law», «Bonnard Lawson», «Schellenberg Wittmer». В свое время они выиграли «Дело о царапинах», и вернули медали Сочи-2014 большей части российских призеров. Услуги их стоят многие миллионы евро. Но считается, что швейцарские юристы лучше ориентируются в международном праве, а значит шансы с ними – выше.

КТО БУДЕТ РЕШАТЬ СУДЬБУ РОССИИ

Тройка судей CAS уже выбрана. Процедура эта строго регламентирована. Сначала по одному арбитру выбирают спорящие стороны. Потом эти два судьи выбирают председателя.

Россия в качестве «своего» судьи выбрала Хамида Гарави. Это француз иранского происхождения. В свое время даже под давлением МОК он все равно был в числе тех, кто принял решение не отнимать медали у российских призеров Сочи-2014. ВАДА выбрала итальянца Луиджи Фумгали. Председателем стал австралиец Марк Уильмс.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА РЕЖИМ ПОЛУУДАЛЕНКИ

Суд должен был состояться еще весной, до Олимпиады-2020. Но из-за коронавируса был перенесен на ноябрь – ведь Олимпийский Игры тоже сдвинулись на год, и спешить стало некуда.

Из-за антивирусных мер процесс будет идти в особом режиме. Хотя бы потому, что Швейцария для прибывающих в страну россиян ввела 10-дневный карантин. Так что все пресс-конференции и брифинги отменены. А в зале будут присутствовать только судьи и адвокаты. Всех остальных участников процесса заслушают в режиме видеосвязи.

КОГДА ОБЪЯВЯТ ВЕРДИКТ?

Со 2 по 5 ноября пройдут только слушания. После них обычно, у судей есть несколько недель для принятия решения. Так что вердикт, скорее всего, станет известен ближе к декабрю. Но и он будет не окончательным. Наверняка, останется возможность для апелляций.