Сначала родилась Ксюша, а потом ее сердце

С того страшного момента, как девочку записывали в смертницы, прошло восемь лет

- Вы хотите сказать, что моя дочь родилась только для того, чтобы умереть? – мама, которая с нетерпением ждала дочку, и всю беременность слышала только хорошие прогнозы, не верила ушам.

Доктора объясняли, что ребенок не жилец, потому что в ее сердце вместо двух - один желудочек, и оно «захлебывается» неправильным потоком крови. Слабая Ксюша лежала в реанимации, и только постепенно бледнела и синела на глазах у плачущей мамы и сочувственно вздыхающих врачей. Родители звонили и писали во все существующие российские клиники, но безуспешно.

- Вам бы чуть-чуть подрасти, и мы могли бы ее прооперировать, – говорили российские доктора. – А с такими маленькими опыта работы нет. Девочка просто умрет на операционном столе.

Однако призрачный шанс был – лечение за рубежом, в Германии, где подобные операции делали давно и успешно. Этот шанс стоил баснословных денег и мало, кто верил, что собрать их реально.

- Мы писали в фонд, как в сказку, как дети пишут Деду Морозу, – вспоминает мама. – И чудо произошло, нас взяли! Только благодаря добрым людям, которые сжалились над Ксюшей, она сейчас жива. Деньги были собраны очень быстро. Нас отправили в Германию и доктора успели прооперировать дочку до того, как ее сердце остановилось! В два этапа, за две операции ей по сути просто сшили новое сердце. Оно «родилось» позже самой Ксюши, и благодаря ему она жива. За всех, кто нам помог, я молюсь каждый день и буду молиться до конца жизни.

С того страшного момента, как девочку записывали в смертницы, прошло восемь лет. И глядя на этого пирата с льняными косами, сложно поверить в то, что такое вообще было. Она катается на коньках, играет на фортепиано, учится в первом классе. А этим летом стала старшей сестрой! И все это время, конечно же, пила лекарства, чтобы поддерживать работу созданного врачами сердца, и наблюдалась у кардиологов своего города. Несмотря на сложность и ювелирность проделанных операций, «техосмотр» и корректировочное лечение периодически неизбежны. И сейчас настал как раз такой момент. Показатели насыщения организма кислородом сильно снизились. Это значит, что сердце дает сбои и нужно выяснять, по какой причине это происходит. Сделать это можно только методом зондирования — пустить по артериям катетер и через него обследовать каждый участок главных сосудов, добраться до самого сердца. Зондирование —тоже операция, хоть и не на открытом сердце. И делать ее должны хирурги, которые оперировали ребенка изначально. Поэтому лечение должно проводиться в Германии, естественно, платно.

Стоимость этого лечения 19 400 евро. Родители готовились к этому моменту, собирали деньги. Поэтому до нужной суммы не хватает всего пяти тысяч евро. Конечно, и это не маленькая сумма, но эти деньги помогут скорректировать и наладить работу Ксюшиного сердца, а значит, дадут ей возможность дальше жить.

Пожалуйста, помогите собрать их!

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