Романовы-паломники: Раскрыты неизвестные факты о знаменитой Царской дороге

XXIII Елисаветинско-Сергиевские чтения начались в центре «Усово-Спасское»

В православном просветительском центре «Усово-Спасское» Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по благословению Патриарха Кирилла начались XXIII Елисаветинско-Сергиевские чтения.

Тема конференции: «Путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых». Чтения пройдут до 4 ноября в Подмосковье и Казани.

- Прозвучат новые факты о знаменитой Царской дороге – Звенигородском тракте. По нему русские цари и императоры следовали на богомолье в Саввино-Сторожевский монастырь. Будет рассказано о посещении членами императорской фамилии Вильнюса. Заслушают доклад о паломничествах представителей дома Романовых в Уфимскую епархию и Соловецкий монастырь, - пояснили в фонде.

На конференции расскажут о восточном путешествии цесаревича Николая Александровича, об августейших визитах в Пермскую губернию и создании по решению великой княгини Елизаветы Федоровны пещерного храма-часовни в Казанско-Богородицком монастыре.

Фонд ежегодно проводит Елисаветинско-Сергиевские чтения 1 ноября, в день рождения великой княгини Елизаветы Федоровны - в местах, связанных с ее жизнью и благотворительностью.

- В этом году конференция начинает свою работу в единственном в Подмосковье императорском имении «Ильинское-Усово», принадлежавшем императрице Марии Александровне (супруге императора Александра II), а после кончины ее сыну - великому князю Сергею Александровичу и его супруге великой княгине Елизавете Федоровне. Вторая сессия научной конференции состоится в Казани, - рассказали организаторы.

Казань - важная точка на «Императорском маршруте».

- Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна не раз посещала Казанскую губернию, - отметили организаторы. - Её стараниями был обустроен пещерный храм- часовня на месте обретения Казанской иконы Божией Матери в Казанско-Богородицком монастыре. Разработал проект архитектор Щусев. По замыслу Великой Княгини будущий храм должен был напоминать православные «пещеры» и усыпальницу её покойного супруга - Великого Князя Сергея Александровича в Чудовом монастыре. Освящение храма-часовни состоялось в год 300-летия Императорского Дома Романовых.

СПРАВКА

Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (дядей Николая Второго) переехала в Россию. Занималась благотворительностью. Основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве. Возглавляла Петровское благотворительное общество в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургский дамский комитет Российского общества Красного Креста, Царскосельское благотворительнон общества и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896-м основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Питере. Была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища. Была убита в 1918-м большевиками. Канонизирована в 1992-м.