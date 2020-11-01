Пашинян совершенно осмысленно вел Армению к поражению в Карабахе. Фото: REUTERS

Пашинян совершенно осмысленно вел Армению к поражению в Карабахе. В то время, как азербайджанский Генштаб несколько лет работал под руководством турецких военных с опытом войны против курдов и сирийцев, Ереван отправил в отставку весь «карабахский» клан и начал зачистку армянской армии.

Вместо того, чтобы готовиться к войне, которая уже 30 лет как является неизбежной, строить эшелонированную оборону, накапливать вооружение и вести боевую подготовку воинских частей, Пашинян вел Армению к демократии. К западной демократии.

Вместо того, чтобы каждое утро начинать с изучения карты мира, на которой Армения – в окружении врагов, а затем так же каждое утро отправлять Путину телеграмму с заверением в верноподданических чувствах, с пожеланием Солнцеликому – здоровья и благоденствия, Пашинян даже не исполнил вежливую просьбу гаранта выживания армянского народа оставить в покое его личного друга - Качаряна.

В 1660 году армянские купцы в знак верности поднесли русскому царю Алексею Михайловичу знаменитый «Алмазный трон».

А их наследник – Никола Пашинян даже вопреки стандартному дипломатическому протоколу не приехал встречать Путина в аэропорт во время его визита в Армению 1 октября 2019 года.

По «восточному протоколу», которое Пашинян должен был впитать с молоком матери, это было равносильно открытому оскорблению, которое не могло остаться безнаказанным.