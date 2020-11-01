Тина Канделаки: "Если детей у нас не будет, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы"

По мнению звезды, индустрия суррогатного материнства сейчас не столь развита, потому что нет достаточного количества женщин, готовых стать суррогатными матерями. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тина Канделаки не только успешная бизнесвумен, телеведущая и просто красавица. Она - счастливая жена и мама 20-летней Малании и 19-летнего Леонтия. В браке с Василием Бовко 44-летняя звезда уже более шести лет. И, конечно же, супруги надеются однажды стать родителями чудесного младенца.

"Мне вот-вот исполнится 45 и общих детей с Васей у нас нет. Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы. Хотя в мире роботов, технологий и прочих инноваций я как христианка верю в таинство зачатия", - сообщила Тина Канделаки.

Бизнесвумен не сомневается, что привычную форму отношений между людьми поменяет именно суррогатное материнство. Точнее, его доступность. Не секрет, что сегодня суррогатное материнство - удел избранных. "Уже лет через десять (ну хорошо, 20) врач будет спрашивать людей: «Вам так или так?»", - пророчит Канделаки.

По мнению звезды, индустрия суррогатного материнства сейчас не столь развита, потому что нет достаточного количества женщин, готовых стать суррогатными матерями. "Но они появятся. Это будет связано с изменениями в экономике. Когда многие профессии в силу автоматизации исчезнут, суррогатное материнство станет более популярным. И это приведет к серьезнейшему пересмотру института отношений. Наличие партнера потеряет свою эксклюзивность", - цитирует Тину Тatler.

С Василием продюсер познакомилась 13 лет назад. "Мне многие дарили, и дарили много. Но никогда и ни один мужчина в жизни не давал мне такого ощущения комфорта, заботы, ощущения, что завтра будет еще интереснее, чем сегодня. Только с таким тылом можно не бояться бросать вызов и идти вперед, вопреки желанию многих", - говорит Канделаки о муже.

Секретом своей счастливой семейной жизни она называет будущее. И это не шутка. "Нас с Васей всегда объединяло будущее. Мы познакомились на идее о будущем и все эти годы провели вместе по одной простой причине: мы всегда видели совместное будущее. Любовь когда-то может закончиться. Дети вырастут... Если двое людей смотрят в будущее, то оно не за кончится никогда, до тех пор, пока они живы. Ну и потом... Нас как пару никогда не объединял щемящий быт. Не было такого, что романтика в определенный момент времени уступила место борьбе за диван", - резюмировала знаменитость.