Джонни Депп проиграл суд, в котором он пытался доказать, что не бил Эмбер Херд

Джонни Депп проиграл суд о клевете, который он затеял из-за Эмбер Херд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против издания The Sun. Судебный процесс проходил в Лондоне, 57-летний актер требовал от британского таблоида 5 миллионов фунтов за то, что в одной из публикаций журналисты обвинили его в избиении жены. В качестве доказательства репортеры сослались на свидетельства экс-супруги Деппа Эмбер Херд.

Сама Эмбер проходила по делу как свидетельница, но, по сути, стала главной героиней процесса. Актриса рассказала о 14 случаях физического и психологического насилия, которое учинил над ней бывший муж. По правилам британской судебной системы, The Sun должна была подтвердить правдивость опубликованной информации. Изучив материалы дела, лондонский суд счел 12 из 14 случаев насилия доказанными. Утверждение таблоида, что звезда «Пиратов Карибского моря» бил свою жену, признано верным, а Деппу отказано в компенсации морального ущерба.

Адвокаты актера уже заявили, что обжалуют приговор. Юристы считают, что решение лондонского суда было «настолько ошибочным», что «было бы смешно» не подавать на него апелляцию.

Впрочем, в ближайшее время мировую общественность ждет вторая часть сериала «Джонни против Эмбер». Весной 2109 года актер подал еще один иск о клевете – теперь уже в США. На этот раз Депп судится из-за колонки, опубликованной в газете The Washington Post. В ней Эмбер рассказала о жестоком обращении бывшего мужа. За свои моральные страдания Джонни хочет 50 миллионов долларов.

Актриса подала на развод с Деппом после того, как он в очередной раз избил ее. На этом снимке видны синяки и ссадины на ее лице. Фото: REUTERS

Пока что вместо доходов суды приносят Деппу лишь убытки. По закону, после поражения в Лондоне актеру придется оплатить не только собственные судебные издержки – а они составляют около 3 млн. британских фунтов, но и компенсировать расходы на процесс таблоида The Sun – это еще 2 млн. британских фунтов. Учитывая, что ранее Джонни потерял состояние в 650 миллионов долларов (по словам актера, его обокрал собственный менеджер) плюс у него накопилось неуплаченных налогов еще на 100 миллионов, его финансовое положение можно назвать более чем плачевным.

Во время процесса в Лондоне поклонники узнали немало горьких тайн одной из самых известных пар Голливуда. Эмбер и Джонни перетряхнули все свое грязное белье – причем в буквальном смысле этого слова. По словам Деппа, он решил развестись с женой, когда обнаружил в своей супружеской постели фекалии. Все произошло, когда актриса отмечала свое 30-летие. После того, как муж отказался принимать участие в общем веселье (как раз в этот день он и узнал, что лишился 650 миллионов), Эмбер, по его словам, в отместку испражнилась на кровати. А потом сказала, что это сделали ее собаки.

- Я уверен, что сделала Эмбер. И она представила все как безобидную шутку, - клялся Джонни в суде.

Актер уверял, что Эмбер с самого начала их отношений выстроила расчетливый план: выйти за него замуж ради продвижения своей карьеры в Голливуде. Джонни утверждал, что никогда не бил жену и что, напротив, это она часто вела себя неадекватно и не раз бросалась на него с кулаками. А однажды (дело было в 2015 году) даже отрезала ему кончик пальца осколком водочной бутылки.

Джонни настаивал, что это Херд проявляла агрессию по отношению к нему и однажды даже отрезала ему кончик пальца осколком водочной бутылки. Фото: кадр видео.

Адвокаты Эмбер представили в суде доказательства, что Джонни избивал жену под воздействием алкоголя и наркотиков. В такие моменты Депп становился агрессивен и неуправляем, а потом на утро сам не помнил, что творил. Херд сообщила, что как-то муж три дня подряд избивал, душил и унижал ее, приняв слишком большую дозу ЛСД. В качестве свидетельства прозвучали аудио- и видеозаписи: их делала Эмбер, чтобы доказать потом мужу, что он вел себя неадекватно. Джонни действительно подтвердил в суде, что он принимал наркотики. Делал он это якобы в качестве эксперимента, чтобы почувствовать то, что ощущали в этот момент его киногерои.

В суде показали, что сделал Депп после того, как в пылу ссоры лишился кончика пальца. Под действием наркотиков он написал на зеркале кровью "Я люблю тебя", а затем разрисовал стекло проклятиями в адрес жены. Фото: кадр видео.

Помимо прочего, Депп в суде пытался доказать, что Эмбер была неверна ему. Актер уверял, что у его жены была связь с миллиардером Илоном Маском и актером Джеймсом Франко. И Илон, и Джеймс отрицали¬ это. Создатель «Теслы» Илон Маск действительно встречался с актрисой, но, по его словам, это было уже после ее развода.

Джонни уверял, что во время их брака Эмбер изменяла ему с Илоном Маском. Фото: Инстаграм.

С будущей женой Джонни познакомился в 2012 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Депп и Херд встречались три года, а затем поженились в феврале 2015 года. Их брак продлился чуть больше года. В 2016-м Эмбер подала на развод, обвинив Деппа в домашнем насилии. Актриса обнародовала свои снимки с синяками и ссадинами на лице. В качестве отступных Депп заплатил бывшей жене 7 миллионов долларов, которые она передала на благотворительность.