Музей-усадьбу Аксакова в Оренбуржье ждет реновация

На днях губернатор Оренбуржья Денис Паслер совершил выезд в музей-заповедник Сергея Тимофеевича Аксакова, который расположен на территории родовой усадьбы, где будущий писатель провел детские и юношеские годы. Сегодня музейный комплекс является объектом культурного наследия регионального значения. В охранной зоне этого исторического памятника располагаются порядка 18 объектов, десять из которых - крупные. Но практически все они нуждаются в реновации и капитальном ремонте.

На территории фамильной усадьбы в прошлые годы восстановлен барский дом, в котором теперь собраны порядка двух тысяч уникальных экспонатов. Сохранились также мастерские, людские и прочие надворные постройки, над которыми еще предстоит поработать. Из окон барского дома, как и в детские годы Сергея Тимофеевича, открывается живописный вид на парк с сохранившейся со времен Аксаковых старой липовой аллеей (она была посажена дедушкой писателя еще в середине XVIII века).

Дальше за парком расстилаются не менее привлекательные для взора речка Бугуруслан, так называемые «Озера любви», пруд, барский родник. Ты словно попадаешь в настоящую сказку, и, кажется, идя по этим аллеям, вот-вот встретишь на полянке знаменитый аксаковский «аленький цветочек».

В осеннюю пору это место как никогда привлекательно с его уникальной, вдохновляющей на творчество природой, но, естественно, как и любой культурный объект (а музейный комплекс существует с 2003 года) требует сегодня современных решений, чтобы удовлетворять потребностям и веяниям времени, в которые требуются немалые финансовые вложения. В условиях множества реализуемых сегодня в стране федеральных проектов получить их - не проблема, если постараться и приложить немного усилий.

Глава региона прошел с экскурсоводом по музейному комплексу, ознакомился с имеющимися экспозициями, а также осмотрел состояние объектов на территории усадьбы, воочию оценив возникшую ныне проблему со знаменитыми Аксаковскими прудами. На территории музейного комплекса прошло и совещание, на котором губернатор обсудил со специалистами и муниципальными властями возможные перспективы развития и реновацию уникального памятника истории и культуры.

Первым делом Денис Паслер дал региональному министерству культуры и администрации Бугурусланского района указания по разработке в ближайшее время проектной документации, например проект реконструкции под современное использование здания мастерских на территории аксаковской усадьбы уже почти готов. Завершить работу над ним планируют до конца этого года, чтобы уже в будущем году приступить к реализации.

- Нужно доработать проект по реконструкции мастерских на территории комплекса, чтобы в них мог разместиться интерактивный культурный центр, где посетители музея, в первую очередь дети, смогут поучаствовать в мастер-классах и обучиться различным ремеслам. Подобные реновации делают такие памятные места настоящими центрами притяжения туристов. Использовать эти помещения можно будет в будущем также как клуб или выставочное пространство, - поделился планами глава региона Денис Паслер. - Жду конкретных предложений по дальнейшему развитию музея-усадьбы и ее территории, а также обновлению имеющихся экспозиций. Уже в ближайшие два года мы должны увидеть первые результаты этой интересной совместной работы.

Но, в первую очередь, сейчас следует решить вопрос с реконструкцией сети Аксаковских прудов, без которых немыслим музейный комплекс и парк усадьбы. По указанию губернатора региональное министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, инспекция госохраны объектов культурного наследия Оренбуржья и муниципальные власти должны как можно быстрее спроектировать эти работы и найти подрядчика для их выполнения.

- Проектные наработки по основным объектам уже готовы, будем их дорабатывать и готовить усадьбу к обновлению, - заверила по итогам прошедшего совещания и поездки в живописное Аксаково региональный министр культуры Евгения Шевченко.

ДОСЛОВНО

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер:

- Мы с детьми были во многих знаменитых местах, связанных с именами литературных классиков. Михайловское, Большое Болдино, Тарханы, Ясная Поляна, Петербург Гоголя, булгаковская Москва, бажовский Урал с его «Хозяйкой медной горы»… Аксаково непременно должно дополнить эти литературные маршруты! Побывать там, где творил и создавал свои произведения гений, где он открыл своих ставших позже известными героев книг, дорогого стоит. Я, наконец, исполнил мечту дочки: увидел, где растет «аленький цветочек». Пока отправил ей только фото, но мы обязательно приедем сюда вместе!