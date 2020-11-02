Эдвард Сноуден намерен получить российское гражданство

Выдачи Сноудена требуют США, где ему грозит тюремный срок Фото: REUTERS

Эдвард Сноуден – бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, получивший в России убежище, а затем вид на жительство, заявил, что намерен стать российским гражданином.

Также гражданство Российской Федерации намерена получить и его жена Линдси.

В конце декабря Сноудены должны стать родителями, уже известен пол младенца, это будет мальчик.

- После многих лет жизни в разлуке с нашими родителями ни у меня, ни у моей жены нет желания жить в разлуке с нашим сыном. По этой причине в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаемся на получение двойного гражданства США и России, - написал Сноуден в своем Твиттере, добавив, что он сохраняет американское гражданство и намерен «воспитывать сына в соответствии с ценностями той Америки, которую мы любим - среди них свобода высказывать свое мнение».

Выдачи Сноудена требуют США, где ему грозит тюремный срок. Бывшего сотрудника АНБ обвиняют в незаконном использовании секретной информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении данных.