Перспективы прямых продаж

В новейшей истории на российский рынок пришли международные компании прямых продаж – Amway, Avon, Faberlic, Mary Kay, Oriflame, QNET, Tupperware и другие. Многие сетевые бизнесмены приходили в гости к покупателям с каталогами и пробниками косметики и предлагали сделать покупку. В дальнейшем цифровизация жизни привела к тому, что покупатели стали прислушиваться к советам блогеров на платформе Youtube, Instаgrаm, переходить по оставленным ими ссылкам. В период пандемии из-за санитарно-эпидемиологических ограничений дистрибьюторы не могут делать презентации при встрече. Выясним, осталась ли актуальной отрасль сегодня.

Осенью Всемирная федерация ассоциаций прямых продаж опубликовала отчет за 2019/2020 год. В документе сообщается, что в 2019 году объем прямых продаж во всем мире составил более 180,5 млрд долларов, в России – 2,259 млрд. Трехлетний совокупный темп роста в мире составил 1,8%. Ключевыми регионами отрасли являются Азия (44%), Америка (32%), Европа (21%), Африка и Ближний Восток (1%), в последнем, к слову, продажи выросли на 11%. Как следует из отчета, 78% объема продаж приходится на 10 стран – США, Китай, Корею, Германию, Японию, Бразилию, Малайзию, Мексику, Францию, Тайвань.

Напрямую в мире продают средства для здоровья, красоты, ухода за домом, ювелирные изделия, финансовые, образовательные услуги, страхование и клубный отдых. В России чаще всего напрямую покупают косметику (44,1, %), товары для здоровья (33,6%) и дома (8,6%).

В индустрии работают 119,9 млн предпринимателей, в России – 4,42 млн. Это люди разных возрастов: 7% (18 лет – 24 года), 19% (25 лет – 34 года), 26% (35 лет – 44 года), 25% (45 лет– 54 года), 23% (55+). 76% дистрибьюторов в мире – женщины, 24% – мужчины. Сетевым бизнесом занимаются без специального образования, опыта, больших финансовых накоплений. По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж, этот бизнес выбирают по нескольким причинам. Во-первых, это низкий уровень риска, во-вторых, небольшие затраты на старте (по сравнению с традиционным бизнесом). В-третьих, это хороший дополнительный доход. В-четвертых, гибкость (предприниматели сами выбирают, сколько, когда и как будут трудиться). Как правило, чем больше они прилагают усилий, тем выше заработок. В-пятых, это обширная система наставничества и тренингов.

Для сетевых предпринимателей развернута программа обучения, где они получают необходимые знания и навыки, в том числе изучают принципы делового общения. По словам председателя Этического комитета Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж Филиппа Жаклене, продолжается работа над совершенствованием Этического кодекса индустрии. К слову, Всемирная федерация присвоила наивысший платиновый статус Ассоциациям прямых продаж России, Эквадора, Перу, Таиланда и Украины. Их работу оценили по 49 показателям, среди которых – контроль за соблюдением Кодекса профессиональной этики.

В отчете WFDSA указано, что 92% компаний прямых продаж занимаются благотворительностью, 27% ведут такие проекты на протяжении всей своей истории, некоторые специально для такой деятельности создают благотворительные фонды. Большинство из них сотрудничает для этого с некоммерческими организациями. 88% помогают через денежные пожертвования, 62% – отдают процент от стоимости каждого проданного товара, 53% – рабочее время своих сотрудников, 50% – товары. Из благотворительных направлений компании прямых продаж чаще всего выбирают здоровье (91%), поддержку детей (69%), образование (66%), охрану окружающей среды (47%), экономическое развитие (28%), содействие женщинам (25%), искусство и культуру (19%).

Президент Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж Мангус Баннстром уверен, что индустрия прямых продаж справляется с нынешними трудностями гораздо лучше, чем многие другие: «Хотя пандемия привела к серьезному кризису… и прямые продажи, несомненно, пострадали, также важно отметить, что негативное влияние на нашу отрасль менее серьезно, чем на традиционную розничную торговлю».

«Наши Независимые Представители быстро и успешно перестроили свою работу на дистанционный формат. Многие благодаря такому способу коммуникаций смогли представить продукцию в новых городах и регионах. В помощь сетевым бизнесменам наша компания улучшила свое мобильное приложение. Независимые Представители заходят в него по отпечаткам пальцев или идентификатору лица. В приложении сетевые бизнесмены контролируют свои комиссионные; общаются в чате поддержки, получают соответствующие сертификаты по окончании обучения, пуш-уведомления с новостями. В прямых продажах дела не затихли, а напротив, развиваются и идут семимильными шагами. Компании электронной коммерции, как наша, в особенном выигрыше, потому что покупатели в разы чаще стали делать покупки онлайн», – комментирует руководитель по маркетингу и PR в России и СНГ компании QNET Ирина Полякова.