Глухой барабанщик и мир, где все люди с синдромом Дауна: 10 лучших фильмов кинофестиваля «Кино без барьеров»

«Святилище» получил награду фестиваля как лучший полнометражный игровой фильм в 2018 Фото: кадр из фильма

С 26 по 30 ноября в Москве пройдет 10-й Международный инклюзивный кинофестиваль «Кино без барьеров». Зрителей ждут лучшие российские и зарубежные фильмы, снятые людьми с инвалидностью и при их непосредственном участии. Они не просто затрагивают проблемы или успехи особенных людей, а показывают реальные истории преодолений барьеров внутри и вокруг нас.

В преддверии «Кино без барьеров» портал «Открытые НКО» вместе с его организаторами региональной общественной организацией «Перспектива» сделал подборку самых ожидаемых кинолент этого фестиваля, которые точно нельзя пропустить. А также вспомнили фильмы феста прошлых лет, которые попали в самое сердце.

Топ-5 главных фильмов, которые покажут на «Кино без барьеров» — 2020

1. Арахисовый сокол

США | 2019 | комедия |01:33 |

Режиссер: Тайлер Нилсон, Майк Шварц

В ролях: Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон, Зак Готтзаген, Джон Хоукс

Это история парня с синдромом Дауна, вдохновившая тысячи людей. 22-летний Зак живет в доме престарелых, где за ним присматривает соцработник Элеонор. Зак мечтает стать профессиональным рестлером (участник шоу-боев, — прим. ред.) Зак убегает из дома престарелых и заводит дружбу с рыбаком и воришкой Тайлером, Элеонор пытается найти беглецов.

Исполнитель главной роли в этом фильме Зак Готтзаген стал первым в мире человеком с синдромом Дауна, который получил профильное актерское образование. Скольких трудов стоило его маме добиться того, чтобы сына взяли в актерскую школу – отдельная история. Непросто было и создателям картины — режиссерам Тайлеру Нильсону и Майкул Шварцу найти деньги на ее производство. Но в итоге эта добрая кинолента, непохожая на тысячи других, так тронула маститых голливудских продюсеров, что они пригласили Зака на церемонию «Оскар» вместе с Шайей ЛаБафом.

2. Звук металла

США | Бельгия | 2019 | драма | 02:10 |

Режиссер: Дариус Мардер

В ролях: Риз Ахмед, Оливия Кук

Герой фильма Рубен – барабанщик, играющий хэви-метал. Долгое время он принимал наркотики, но сумел завязать с пагубной привычкой, появилась любимая девушка. Но внезапно Рубен теряет слух, врачи рекомендуют воздержаться от шума и сохранить хотя бы то, что осталось. Это значит оставить всю прежнюю жизнь и любимую музыку в прошлом. Так Рубен и зрители вместе с ним попадают в мир глухих. При чем фильм мастерски передает этот мир именно на уровне звуков: половину картины зрители слышат так, как слышит главный герой — звон в ушах, перепады громкости, треск электроники, абсолютный вакуум. В общине глухих людей Рубену предлагают научиться жить по-новому: в глуши, без телефона, инструментов и любимой, отношения с которой тоже рушатся. «Звук металла» о том, что глухота — это не мрак и ужас, это начало новой, абсолютно другой жизни, в которой тоже можно стать счастливым.

Отметим, что критики уже назвали этот фильм Дариуса Мардера одним из лучших режиссерских дебютов года. А на фестивале в Цюрихе он получил приз «Золотой глаз».

3. Охотники на ведьм

Сербия | 2018 | драма | 01:26 |

Режиссер: Рашко Милькович

В ролях: Михайло Милавик, Силма Махмути,

Йован — десятилетний мальчик с ДЦП. Его заболевание сформировало его повседневную жизнь и заставило думать о себе как о невидимке – особенно для его родителей и одноклассников. Однако в воображаемом мире, куда он часто погружался, он может быть тем, кем хочет, и обладает сверхспособностями героя, о которых все мечтают. Жизнь Йована внезапно переворачивает с ног на голову его новая одноклассница, Милица. Постепенно храбрая и решительная Милица разрушает стену, которую Йован выстроил вокруг себя, и в конце концов приглашает его присоединиться к настоящему приключению – освободить ее отца от его новой жены, мачехи Милицы, которую она считает ведьмой. Но для того, чтобы стать настоящим героем, Йован сначала должен научиться принимать себя таким, какой он есть.

4. Вразуми мой разум (Mind My Mind)

Нидерланды | 2019 | Анимация | 00:30 |

Режиссер: Флур Адамс

Крис, молодой человек с аутизмом, старается прятать свое увлечение пикирующими бомбардировщиками. В этом ему помогает его друг Ханс, который живет в его голове и подсказывает, как вести себя в той или ной ситуации. Однажды он встречает зоолога Гвен. Гвен приглашает Криса познакомиться со своим хамелеоном. Тут появляется Ханс, и принимает решение вместе с Крисом завоевать сердце Гвен.

5. Путешествие: История любви

Швейцария | 2018 | документальный | 01:23 |

Режиссер: Фанни Браунинг

Это документальная лента режиссера Фанни Браунинг, герои фильма – ее родители. Супружеская пара, оба за 60, путешествует по Европе в автофургоне, обустроенном под палату. Нигги, увлеченный фотограф, и Аннет, любовь всей его жизни, парализованная ниже шеи последние 20 лет. Их дочь Фанни отправляется вместе с ними в попытке узнать ответы на главные жизненные вопросы — и посвящает им медленный, нежный фильм.

Топ-5 фильмов кинофестиваля «Кино без барьеров» прошлых лет

Для тех кто хочет побольше узнать про прошлые фестивали мы подобрали 5 лучших работ. Эти и еще 70 документальных, художественных и короткометражных фильмов уже сейчас можно посмотреть в онлайн-кинотеатре фестиваля, где собраны лучшие фильмы-участники «Кино без барьеров» за 20 лет его работы.

1. «Вверх ногами» — Гран-при 2018

2017 | Бельгия | Короткометражный | 00:14 | 12+

Режиссёр: Питер Гескуир

Короткометражка «Вверх ногами» поднимает важный вопрос – что считать нормой? Фото: кадр из фильма

Всего 14 минут этой короткометражки не отпустят вас еще очень долго. Фильм представляет зрителям мир, в котором все люди – с синдром Дауна. Они также создают семьи, рожают детей, которые ходят в школы. Но однажды у молодой пары рождается Эрик, мальчик без синдрома Дауна.

— Иногда новый человек другой, тогда родители могут решить, оставить человека или нет, — говорит в начале фильма доктор молодым людям, которые ждут ребенка.

Никто долго не мог понять, что такое с Эриком, потом выяснили, что у него отсутствует хромосома (синдром Дауна – это генетическая аномалия, вызванная присутствием лишней 21-й хромосомы или ее части, — прим. ред.) Ее нигде нельзя было найти, мальчика отчаянно пытались вылечить….

Лента «Вверх ногами» поднимает важный вопрос – что считать нормой?

Посмотреть фильм можно здесь.

2. «Святилище» — Лучший полнометражный игровой фильм 2018

2016 | Ирландия | Художественный | 01:27 | 16+

Режиссёр: Лен Коллин

«Святилище» – романтическая комедия, в сердце которой находится очень важное послание зрителям Фото: кадр из фильма

У Ларри — синдром Дауна, у Софи – эпилепсия. Они нравятся друг другу, даже однажды умудряются сбежать и уединиться в номере отеля. Как они смогут выразить любовь, которая еще не осмелилась быть произнесенной вслух? А известно ли им, что тем самым они нарушают ирландские законы? «Святилище» – романтическая комедия, в сердце которой находится очень важное послание зрителям.

Посмотреть фильм можно здесь.

3. «Настоящая улыбка» — Лучшая операторская работа 2016

2015 | Испания | Документальный | 01:22 | 6+

Режиссёр: Хуан Райош

Хуан Райош вместе с братом отправляется в путешествие на велосипеде-тандеме по югу Испании в Марокко Фото: кадр из фильма

Тележурналист Хуан Райош рассказывает о своем брате Серхио — незрячем человеке с аутизмом. Все это не мешает Серхио быть восприимчивым к многообразию мира – просто он постигает его другими органами чувств. Хуан вместе с братом отправляется в путешествие на велосипеде-тандеме по югу Испании в Марокко. Это 1300 километров пути, прекрасные пейзажи, горы с оливковыми рощами, разные города, песчаные барханы пустыни… Серхио ничего этого не видит. Глазами. Но видит сердцем: «Мир может открыться тебе с неожиданной стороны, важно открыть для него свое сердце». Сидя рядом с братом под закатом на вершине, он испытывает настоящее счастье.

Зрителю «Настоящая улыбка» открывает недосягаемый мир Серхио и показывает его полноту и многообразие. Картина стала победителем VIII Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» в номинации «Лучшая операторская работа (документальный фильм)».

Посмотреть фильм можно здесь.

4. «Макрополис» — Гран-при 2014

2012 | Великобритания | Мультипликационный | 00:08 | 0+

Режиссёр: Джоэл Саймон

Этот мультипликационный фильм рассказывает о двух игрушках, попавших в брак прямо с фабричного конвейера. У кота не хватает глаза, а у пса – одной лапы. Но они не знают, что отличаются от других игрушек, думают, что произошла какая-то ошибка, и пытаюсь догнать грузовик с игрушками. Они хотят найти новых друзей, несмотря ни на что. Потерявшись в огромном незнакомом городе, герои сталкиваются с большими трудностями, но дружба способна преодолеть любые преграды, как и детская фантазия. Она превращает недостатки в достоинства: мальчик, пришедший в магазин, видит в игрушках не одноглазого кота и безногого пса, а своих любимых пиратов! Настраивать фокус восприятия, с уважением относиться к особенностям других людей и принимать их – этому учит не только детей, но и взрослых этот мультик, завоевавший гран-при фестиваля «Кино без барьеров в 2014 году.

5. «Андре Анти-Гигант» — Лучший фильм, ломающий стереотипы 2018

2016 | Канада | Документальный | 00:16 | 16+

Режиссер: Ким Салтарски

Документальная лента рассказывает о судьбе Андре Арруда, комедийного актера ростом около метра Фото: кадр из фильма

Документальная лента рассказывает о судьбе Андре Арруда, комедийного актера ростом около метра. Рожденный с редким генетическим заболеванием, Андре сумел преодолеть физические барьеры, оскорбления и насмешки, став резидентом канадского Камеди Клаба. Когда из-за сложного лечения его парализовало, Андре пришлось собрать всю силу воли, чтобы заново завоевать сцену.

Посмотреть фильм можно здесь.