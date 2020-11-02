Станислав Черчесов: «Зенит» не просил нас беречь Дзюбу, а сам он ни разу не говорил, что устал

Глава тренерского штаб сборной России Станислав Черчесов Фото: Александр ГЛУЗ

Глава тренерского штаб сборной России Станислав Черчесов прокомментировал состав команды, вызванный на ноябрьские матчи. 12 ноября Россия сыграет контрольный матч с Молдавией, а 15 и 18 ноября – игры Лиги Наций с Турцией и Сербией.

На эти матчи снова вызваны лидеры «Зенита» Артем Дзюба и Юрий Жирков. После предыдущего сбора национальной команды оба футболиста не всегда появлялись в основном составе клуба. Считалось, что из-за усталости и напряженного графика, в котором «Зенит» играет дважды в неделю матчи чемпионата страны и Лиги чемпионов.

- Обращался ли «Зенит» к вам с просьбой поберечь Артему Дзюбу в ближайших матчах? - спросили главного тренера.

- Нет, - коротко ответил Черчесов.

- Но учитывая, что Дзюба устал…

- Это вы говорите, что Дзюба устал. Сам он ни разу не говорил этого. Я от него этого не слышал. Мы созвонились и с врачом сборной, наметили то, как будем действовать на этих сборах. Нагрузка будет зависеть от того, в каком состоянии приедет каждый игрок. В зависимости от этого и будем выбирать состав на матчи с Молдавией, Турцией и Сербией. Пока говорить об этом бессмысленно – впереди еще матчи в клубах.

При этом главный тренер сборной России дал понять, что режим в ноябре, когда надо провести три матча, будет еще жестче, чем в октябре, когда российская команда тоже провела три игры, в одной из них уступила, а в двух других сыграла вничью.

- Тогда мы все три матча играли дома, а сейчас все три игры будем проводить в гостях. И этот график намного жестче, чем групповые турниры на Чемпионате Европы и тем более на чемпионатах мира. Там у нас есть дополнительные дни на восстановление, - заметил главный тренер сборной России.

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