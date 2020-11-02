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Спорт

Станислав Черчесов: Вызвали Алексея Миранчука из Италии, чтобы его поддержать

За «Аталанту» российский полузащитник за два месяца сыграл всего 11 минут
Андрей ВДОВИНАндрей ВДОВИН
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Игрок сборной России по футболу Алексей Миранчук. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Игрок сборной России по футболу Алексей Миранчук. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В сборную России впервые за два месяца вызван полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. В начале сентября клуб Серии А выкупил у «Локомотива» игрока за 14,5 млн евро, но с тех пор Миранчук провел за свою новую команду всего 11 минут, хотя успел за них забить гол.

- Нам важно пообщаться, почувствовать ситуацию с ним, посмотрим, как он изменился в лучшую или худшую сторону. А для него психологическая подпитка будет приехать в родную страну, в знакомую обстановку. Мы его поддержим таким образом. Но вызываем его, чтобы он помог и нам, - объяснил свой выбор Станислав Черчесов.

В составе сборной России не будет другого легионера – Александра Головина. По словам Черчесова его и не планировали вызывать на сбор из-за травмы.

- Мы на связи. Он начал тренироваться, но опять почувствовал дискомфорт, - рассказал главный тренер.

Сборная России проведет в ноябре три матча – с Молдавией, Турцией и Сербией. От них зависит рейтинг команды при жеребьевке ЧМ-2022.

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