В Германии вступили в силу новые карантинные правила

В Германии начал действовать повторный карантин по коронавирусу COVID-19. Фото: PHILIPP GUELLAND/EPA/ТАСС

В Германии вступили в силу новые ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом

Их представила на экстренной пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель

- Новые ограничения касаются практически каждого гражданина. Многие относятся к этому с пониманием, но есть и скептики, и сомневающиеся, - заявила она и сообщила, что в Германии с понедельника закрыты театры, концертные залы, кинотеатры, ярмарки, спортивные клубы, публичные дома, бассейны и сауны.

Рестораны, бары, клубы, пабы, дискотеки с сегодняшнего дня тоже закрыты. Еду теперь можно купить только «на вынос» или заказать доставку на дом. Спортивные соревнования будут проводиться без зрителей. Общественные собрания отменены.

Резко должно сократиться количество путешествующих внутри страны. Услугами гостиниц могут воспользоваться только те, кто находится в деловой поездке.

При этом канцлер отметила, что вместе со школами и детскими садами открытыми останутся храмы, так как это связано с фундаментальным правом на свободу вероисповедания.

- Около 30% населения Германии находится в группе риска, - заявила Меркель. - И эти люди должны быть защищены во время карантина.