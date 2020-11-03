"Из-за любовницы отправил мать в ссылку": отверженный сын Владимира Конкина обнародовал семейную тайну

Черная кошка между отцом и сыном пробежала 12 лет назад, когда актер случайно подстрелил сына из травматического пистолета Фото: Борис КУДРЯВОВ

На сороковой день после гибели Софии Конкиной, утонувшей в бассейне при странных обстоятельствах, ее старший брат Ярослав прервал молчание. Со знаменитым отцом он не общается уже 10 лет и не может спокойно смотреть, как актер ходит по ток-шоу в компании своего директора Елены Переслени. Якобы эта женщина берет на себя слишком много: то называет себя мачехой погибшей Софии, то решает судьбу ее оставшейся сиротой дочки Алисы, то делает громкие заявления от имени киношного Шарапова...

Черная кошка между отцом и сыном пробежала 12 лет назад, когда актер случайно подстрелил сына из травматического пистолета, приняв за грабителя. А спустя два года жена заслуженного артиста Алла Конкина скончалась от рака, и трагичный уход матери Ярослав до сих пор не может простить отцу.

В своем интервью-исповеди у Андрея Малахова сын артиста раскрыл семейную тайну о последних днях жизни Аллы Конкиной. По его словам, больная мать очень страдала из-за измен мужа с его директором Еленой Переслени.

- Отец ввел ее в семью моментально, она появилась на его дне рождения, как черт из табакерки, - на всю страну рассказал Ярослав Конкин. - Это произошло настолько быстро, что мама опешила - она просто не ожидала. А отец просто отправил ее жить в загородный дом, который для матери стал настоящей ссылкой. Все это время дама в халате (так сын актера назвал Переслени. - Ред) в квартире отца никому из нас не открывала дверь.

Владимир и Алла Конкины

Алла Конкина как могла, пыталась бороться с любовницей.

- Тогда она стала верующей, искала убежище в церкви. И в тот момент, когда она их практически застала вместе, единственное, что мама сделала - потащила отца к иконам: "Молись, кайся во грехе". И он на моих глазах безропотно согласился: "Каюсь, каюсь, грешен", - вспомнил сын артиста. - Потом у матери была такая идея: если любовницу мужа впустить в семью, то она быстро ему надоест, и он ее отправит обратно. Впустить впустила, а дальше вы видите, что произошло: мама ушла сама. С Переслени - человеком, который вытеснил мою мать, у меня никогда не будет никаких отношений.

Сын уверен, что именно директор актера долгие годы распоряжается всем семейным имуществом и настраивает Конкина против близких. Якобы даже Софию несколько лет назад, когда она осталась с маленькой дочкой без средств к существованию, Елена Переслени не пускала на порог отцовской квартиры. В итоге артисту пришлось купить дочери отдельное жилье в Химках.

Кстати, эта квартира всегда принадлежала Владимиру Конкину - на дочь он ее не записал и внучке Алисе, похоже, оставлять не собирается. В начале октября объявление о продаже той самой однушки в Химках площадью 25,5 кв.м появилось в Интернете.

- Квартира стоит 6 миллионов, но мы готовы к торгу. Владимир Алексеевич издает очередную книгу, ему нужны деньги, - рассказала риэлтор Конкина.

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