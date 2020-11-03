23-летняя россиянка спасла 9-летнюю сестренку от изнасилования отцом

Сейчас мужчина доставлен в местный отдел полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в Одинцове около одной из многоэтажек местные жители стали свидетелями того, как их соседа под руки выводят из подъезда сотрудники полиции и сажают в служебный автомобиль. Местные жители знали Михаила (имя изменено) как обычного мужика, который может иногда хорошенько выпить и поругаться с женой. Вот и подумали, что он в очередной раз устроил ссору и ударил супругу, а она не выдержала и вызвала наконец полицию. Но реальность оказалась куда хуже.

В тот день 9-летняя Катя (имя изменено) осталась дома с 43-летним отцом Михаилом, до самого вечера они находились в квартире одни. Мама девочки Татьяна (имя изменено) задерживалась на работе, а 23-летняя сестра Марина (имя изменено) и вовсе планировала остаться на ночёвку у подруги. Но планы девушки изменились, и она решила вернуться домой. Беспокоить родных звонком в дверь Марина не стала, было поздно, и сестра могла уже спать. Поэтому девушка открыла дверь своим ключом и вошла в квартиру.

Картина, открывшаяся взору девушки, заставила её потерять дар речи. В комнате на кровати она увидела обнаженную сестру, а рядом с ней и своего отца. И без того недвусмысленная картина стала ещё более ясной, когда 9-летняя Катя всё рассказала. Марина позвонила маме, и женщина сразу заявила на мужа в полицию.

— Поступило заявление о действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. А именно о попытке изнасилования отцом собственной дочери, преступный умысел не был доведён до конца по независящим от него обстоятельствам, так как домой вернулась старшая дочь. По словам заявителя, дочь рассказала маме, как отец раздел её до гола, целуя тело ребёнка, положил на кровать, затем разделся сам и выключил свет, — сообщил источник kp.ru.

Позже Катя рассказала, что около двух лет назад отец делал тоже самое, но в то время она не понимала, что происходит, и отец всегда грозился сильно наругать ее и наказать, если она что-то расскажет маме или сестре. В ходе опроса старшей сестры Марины, та тоже призналась, что также была объектом надругательства со стороны отца еще 13 лет назад, когда ей было 10 лет.

- В ходе следственных мероприятий и опроса свидетелей старшая сестра рассказала оперативникам, что в период с 2007 по 2010 год она также подвергалась насильственным действиям. Девушка рассказала, что это происходило в основном, когда отец был пьян. В то время, она также боялась рассказать об этом матери, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Также Марина призналась, что последние годы просто не могла съехать из квартиры, где жида вся семья, потому что очень боялась за младшую сестренку. Девушка опасалась, что отец снова может повторить все то, что делал с ней. Поэтому Марине 13 лет пришлось жить в одной квартире со своим насильником.

Сейчас мужчина доставлен в местный отдел полиции, где он отказался от дачи показаний. По данному заявлению полиция начала проверку. Поскольку дело касается несовершеннолетнего, на место происшествия выехал весь руководящий состав местного отдела полиции, представители отдела по делам несовершеннолетних. А результаты проверки находятся под контролем начальника УМВД РФ по Одинцовскому городскому округу.