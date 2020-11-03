Всепожирающий онлайн: торговые центры опустели, зато пункты выдачи заказов уже на каждой улице

Моллы снова погрузились в депрессию Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЮДЕЙ ВСЕ МЕНЬШЕ, ПОКУПОК И ПОДАВНО

Вторая волна пандемии распугала покупателей торгово-развлекательных центров. Индекс посещаемости ТЦ по стране (Shopping index - количество посетителей на 1 тысячу кв. м) - 70-75% (смотри данные по городам ниже), подсчитали в консалтинговой компании Watcom Group. А оставшийся в них народ покупает все хуже и хуже. В первой половине октября магазины обуви по стране просели на 25%, в Москве на 41%, в Санкт-Петербурге на 37%. Магазины одежды недополучили 12% прошлогодней выручки. В Москве обороты магазинов одежды упали на 26%, в Санкт-Петербурге на 24%, сообщили в ИТ-компании «Эвотор».

А пока моллы снова погрузились в депрессию, пункты выдачи интернет-магазинов растут как на дрожжах. Неудивительно. Взять хотя бы сентябрь, в котором онлайн-заказы побили все рекорды. Их стало даже больше, чем на пике самоизоляции - 63,5 миллиона транзакций. Это сразу на 62%, чем в сентябре 2019-го, выяснили в Data Insight. Люди стали привыкать отовариваться в онлайне.

«ВАЙЛДБЕРИЗ» И «ОЗОН» ТЕПЕРЬ КАК АПТЕКИ

Пункт выдачи какого-либо интернет-магазина или сервиса доставки есть теперь практически на каждой улице, как аптеки или продуктовые.

- С начала года число точек выдачи (с учетом постаматов) выросло более чем в четыре раза до 26 тысяч, - рассказали «КП» в пресс-службе Wildberries.

По словам Дениса Дьяченко, представителя Ozon, общее число их ПВЗ (пунктов выдачи заказов) и постаматов сегодня превышает 12 тысяч. Брендированные пункты выдачи выросли в 2020-м году на 40%.

На четверть увеличилось число ПВЗ и постаматов PickPoint, превысив отметку 10 тысяч точек выдачи, прокомментировала глава пресс-службы компании Юлия Мансурова.

Многие покупатели все чаще предпочитают курьеров. Поэтому свою собственную службу доставки активно развивает Lamoda.

«НИКТО ТАКОГО РОСТА НЕ ПРОГНОЗИРОВАЛ»

- Рынок однозначно не будет прежним, - убежден Андрей Карпов, председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР). - В начале года многие компании не видели особо серьезных перспектив роста у интернет-торговли. Нет, все понимали, что онлайн будет развиваться и по чуть-чуть откусывать у офлайна, но не в таких масштабах и динамике, как это происходит сейчас.

Глава РАЭРР убежден, что от традиционных покупок в торговых центрах люди не откажутся. Но у крупных ТЦ сейчас те же проблемы, что и у гипермаркетов, не первый год теряющих клиентов. Люди склоняются к более компактным форматам.

Еще одна проблема моллов — акцент на непродовольственную группу товаров, считает он. Этот сегмент в большей группе риска, так как в онлайн-продажах его доля значительно больше. Как минимум, потому что в интернет-магазинах больше ассортимент той же одежды или обуви. В продуктовом сегменте все наоборот: цена в интернете, как правило, выше, и к тому же выбор товаров ограничен.

- Да, торговые центры находятся в достаточно сложной ситуации. Но у нас нет такого количества ТЦ как в Америке, поэтому нам не грозит их повальное разорение, - продолжает Карпов. – Но появление некоторых моллов-призраков возможно. Уже сейчас мы видим ТЦ с минимальным набором арендаторов.

НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ

Президент Watcom Group Роман Скороходов объясняет снижение числа посетителей в ТЦ низким сезоном, а также эффектом второй волны – покупатели боятся идти в места массового скопления людей.

- Хорошо, что хоть ТЦ не закрывают, как это было в первую волну. Но снижение посещаемости продолжится, так как пик заболеваемости предвещают в декабре, - прогнозирует Скороходов. - Видимо, останется 60-70% посетителей по сравнению с «мирным временем». Для понимания: снижение числа посетителей до 50% будет равнозначно полному закрытию ТЦ. Это не позволит бизнесу работать даже в ноль.

Глава Watcom Group подчеркивает, что сегодня очень многие ТЦ перестраивают свою концепцию на увеселительную, строят больше детских игровых и развлекательных комплексов.

- После первой волны в торговые центры вернулись около 85% посетителей. Почему? Сошли с ума сидеть дома. А в нашем климате не всегда можно проводить время на улице. А ТЦ — место досуга. Поэтому они и держатся. Главное, чтобы не было запретительных жестких мер. Если не будет закрытия, это позволит индустрии выжить, - заключил Скороходов.

КОНКРЕТНО

Индекс посещаемости торговых центров по городам:

Москва — 70%

Санкт-Петербург — 70%

Новосибирск — 77%

Красноярск — 73%

Омск — 77%

Казань — 75%

*По данным Watcom Group

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