Глава Якутии Айсен Николаев: «Последствия глобального потепления ещё недостаточно осознаны в России»

Глава Якутии Айсен Николаев. Фото: Ведомости/ТАСС

Часть 1

Часть 2

Часть 3

- Айсен Сергеевич, недавнее путешествие по Якутии произвело на меня неизгладимое впечатление. Я даже четверостишие сочинил по дороге («Я север полюбил не за красу, не за следы медвежьи и дубак, не за берёзки хилые в лесу, а просто так...»). Скажите, можно ли вообще рассматривать Якутию в туристическом свете? Сейчас, на фоне пандемии, это звучит, возможно, и несвоевременно. Но всё же в будущем. Какие основные точки могут быть интересны для приезжающих?

- Пандемия, как вы знаете, нанесла удар как раз по внешнему туризму, но невольно помогла и внутреннему - в этом году россияне вернулись на черноморское побережье, «Золотое Кольцо», в Карелию, на Алтай. И Дальний Восток с Арктикой тоже весьма заманчивы в этом плане - но расстояния и неустроенность инфраструктуры не дают конкурировать с североевропейскими регионами. Разумеется, размеры Якутии (пять Франций!), разнообразие достопримечательностей и природных богатств позволяют нам стремиться к успехам в природном и арктическом туризме. У нас уже есть два опорных пункта событийного туризма - якутский летний праздник Ысыах и фестиваль «Зима начинается в Якутии». У них уже есть свои туристы, которые приезжают именно на эти яркие и зрелищные мероприятия. Есть предпосылки к развитию гастротуризма: одна из «фишек» - это дикая натуральная рыба из северных рек. В последнее время мы думаем развивать промышленный туризм: остатки от советского освоения Севера - мегарудники, мегакарьеры, железная дорога на вечной мерзлоте - это тоже привлекает интерес. Туристический поток у нас потихоньку увеличивается - и даже в этот ковидный год отмечается рост количества гостей Якутии на 17%. У нас много прекрасных маршрутов по Якутии - от классических экскурсионных туров до увлекательных походов. Самые популярные направления - это, конечно, уникальный объект культурного наследия ЮНЕСКО - Национальный парк «Ленские столбы»,

Полюс холода, сплавы по рекам Синяя, Буотама, Амга, где вдоль берегов расположены живописные древние скалы, природные объекты Долины Самартай - водопады Курулуур, природный ледник Булуус, круизы по реке Лена. Сегодня мы ставим перед собой амбициозные задачи по развитию и масштабному продвижению туристического кластера «Лена», в который войдет инфраструктура и объекты национального парка «Ленские столбы» с его уникальными дюнами Тукуланы и питомником лесных бизонов. Тут я бы хотел остановиться на сухопутной доступности всех этих реально интереснейших мест для туристов - мы из года в год работаем над этими задачами, недавно открыли сразу четыре мостовых перехода по трассе «Вилюй» через реки Тюкян, Малая Бутуобуйа, Сасар-Юрях и Улахан-Мугур. Но главный проект - это, конечно, строительство Ленского моста, который свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Проект призван повысить транспортную доступность для населения региона с 21 до 80%.

Национальный парк «Ленские столбы». Октябрь 2020. Фото: Максим Рязанцев

- Раз уж упомянули посёлок Черский. Долететь до него очень дорого (из Якутска только в один конец 35 420 рублей). Поэтому местные жители редко куда-то летают. И отпуск проводят в родной стороне - дома, на рыбалке. Что нужно сделать для того, чтобы стоимость авиабилетов была приемлемой?

- Вы затронули жизненно важный и больной для якутян вопрос. Для нас, для жителей многих территорий Арктики и Дальнего Востока, авиация - транспорт без альтернативы, особенно в межсезонье во время ледохода и ледостава. И важно понимать, что местные авиамаршруты - это не магистральное авиасообщение. Здесь нелепо формировать тарифы, как на высокорентабельные загруженные рейсы - и загруженность не та, и люди не так обеспечены, и вид транспорта единственный, без предложений других вариантов. Поэтому у нас в Якутии действует программа субсидирования авиаперевозок по социально значимым авиарейсам по 156 направлениям в 23 районах республики и по 14 внутрирегиональным арктическим маршрутам.

Есть специальные сезонные тарифы для молодежи до 23 лет и для граждан старше 55 лет. В среднем на субсидирование за последние три года из государственного бюджета республики выделяется 418,4 млн рублей. Но бюджет республики имеет границы - и это не позволяет нам полностью обеспечить необходимую мобильность населения без помощи федерального бюджета - по расчетам, дополнительно нужно 4,146 млрд рублей. Мы разработали проект программы субсидирования местных перевозок, который направлен в Минтранс России и Минвостокразвития России. Этот проект субсидирования авиаперевозок охватывает 29 из 34 районов Якутии с включением 189 населенных пунктов республики, в том числе 161 внутрирайонный и 28 межрайонных маршрутов. Замечу, в Нацпрограмме развития Дальнего Востока объемы субсидирования магистральных, региональных и местных пассажирских авиаперевозок предусмотрены на расширение до 100% потребности.

Багаж «Полярных авиалиний». Стоимость одной косточки может превышать полтора млн рублей. Фото: Павел КЛОКОВ

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о заповеднике «Медвежьи острова». Какое значение он имеет для республики и страны в целом? Есть ли в планах присвоить подобный статус и другим территориям?

- Этот новый заповедник позволяет сохранить природные комплексы дельты реки Колымы, эталонные тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности и архипелага Медвежьи острова, давшего название этой особо охраняемой природной территории. Эти более 800 тыс. гектаров заповедной территории появились в многом благодаря нацпроекту «Экология». На «Медвежьих островах» живут 27 видов животных и 8 видов растений, включенных в Красные книги Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации и Красный список международного союза охраны природы (МСОП). А для белых медведей весь архипелаг - это их «родильный дом», важнейшее место размножения.

Практически вся акватория Восточно-Сибирского моря от дельты Колымы до Медвежьих островов отнесена к наиболее предпочитаемым местообитаниям белого медведя в зимний период. «Медвежьи острова» важны и для сохранности уникальных птиц - стерха, розовой чайки, белоклювой гагары, малого лебедя, черной казарки, соколов сапсанов - их гнездовья также находятся в этом заповеднике. Добавлю, что по нацпроекту «Экология» есть планы создания в ближайшие годы еще двух особо охраняемых природных территорий федерального значения - государственного природного заказника «Лаптевоморский» в Анабарском улусе и государственного природного заповедника «Большое Токко» в Нерюнгринском районе.

В 40 км от природного заповедника «Медвежьи острова». Фото: Максим Рязанцев

- Близ посёлка Черский есть знаменитая Северо-Восточная научная станция, которой уже много лет руководит Сергей Зимов. О ней пишут десятки зарубежных изданий. Журналисты прилетают из США, Европы, Индии, Австралии. Но совсем редко можно увидеть наших репортеров (местные не в счёт). Как думаете, почему? И как вообще относитесь к многолетнему проекту Сергея Афанасьевича, решившего создать идеальную самодостаточную экосистему - с разнотравьем на северной земле, плодородной почвой и многочисленными дикими животными?

- Учёный-эколог Сергей Зимов со своим сыном Никитой реализуют проект по воссозданию плейстоценовой тундростепи в Нижнеколымском районе. Задачей парка заявлена замена современные низкопродуктивные экосистемы на высокопродуктивные пастбища, схожие с экосистемой мамонтовых степей, с высокой скоростью биокруговорота и большой плотностью и разнообразием животного мира. В свой Плейстоценовый парк они завозят травоядных животных - диких якутских лошадей, яков, бизонов, овец, овцебыков, зубров. Создание пастбищных экосистем в Арктике является не только попыткой воссоздать условия плейстоцена, но и уникальным экспериментом по сохранению вечной мерзлоты. Хотя некоторые учёные, наоборот, думают, что, выкапывая и вытаптывая плодородный слой почвы, травоядные животные будут способствовать оттаиванию вечной мерзлоты.

Но Зимовы приводят другой аргумент - снег, наоборот, удерживает температуру, а, раскапывая снег, животные будут способствовать тому, что температура у поверхности земли понизится. В любом случае проект, реализуемый учёными, заслуживает уважения. Что касается меньшего внимания к их работе со стороны российских СМИ, то это относится не только к теме Плейстоценового парка. Про рекордные +38 градусов в Верхоянске и потепление в якутской Арктике зарубежные СМИ пишут уже пятый месяц и кратно больше, чем в России. Думаю, что причины в том, что, с одной стороны, глобальное потепление, таяние вечной мерзлоты и ее последствия еще недостаточно осознаны в России. А с другой стороны, ряд серьезных социально-экономических задач в повестке жителей и государства требуют максимальной фокусировки и немедленного решения.

Научная станция Сергея и Никиты Зимовых. Фото: Павел КЛОКОВ

- Насколько мне известно, в Якутии идёт непрерывная, ежегодная борьба с лесными пожарами. Как обстоит ситуация в этом году?

- Действительно, в последнее время, в эти засушливые жаркие годы, наблюдается рост количества и площади лесных пожаров. Характерно, что большое количество термоточек возникает в Арктической зоне - не только Якутии, но и в целом. Площадь всего лесного фонда в Якутии составляет более 254 млн га. И 90% фонда относится к труднодоступным и удаленным территориям, - это так называемые зоны контроля лесных пожаров. За этими территориями ведется постоянный мониторинг с использованием космических средств. И в Арктической зоне, с ее необъятными просторами и слабыми транспортными коммуникациями не всегда удается оперативная переброска сил и средств пожаротушения. Разумеется, никто специально не создает лесные пожары, но игнорирование мер пожарной безопасности в лесах и неконтролируемые сельхозпалы дают предпосылки для их возникновения. Особенно это характерно в поздний весенний период, когда люди массово выходят отдыхать на природу.

Мы проводим большую профилактическую работу, в том числе и через СМИ, и через мероприятия, направленные на бережное и осторожное отношение к природе, усиливаем надзорная деятельность. Этой весной, с учетом ограничений по эпидситуации, госинспекторы Минэкологии Якутии совместно с МВД проводили рейдовые мероприятия в лесных массивах, где задерживали нарушителей - они есть. Для сравнения - в прошлом году было зарегистрировано 1 865 пожаров на общей площади более 3,9 млн га, в этом году мы зарегистрировали уже 2036 лесных пожаров на площади 5,9 млн га. Более 90% возгораний обнаружены и действовали в зоне контроля лесных пожаров, и нужно отметить, что в 96% этих случаев причиной являются сухие грозы. В 2020 году было мало осадков, практически повсеместно почве не хватало влаги. Аномально высокие среднесуточные температуры, активность сухих гроз с самого начала лета и до его конца, продолжительные периоды засушливости и высокая ветровая нагрузка - все это стало главными причинами роста пожаров.

- Если есть какие-то предварительные итоги проекта «Местные кадры в промышленность», буду очень рад цифрам. Какая главная цель этого проекта? И где до сих пор самая острая нехватка специалистов?

- Суть проекта - в его названии. В этом году это стало особенно актуально, когда оказалось, что нельзя просто так перемещать большие массы людей через границы и регионы. Как показали данные кадровых служб, крупные промышленные предприятия готовы брать местных жителей на работу, но при соблюдении ряда условий. Главные из них заключаются в том, чтобы люди имели соответствующую квалификацию, опыт работы и соблюдали трудовую дисциплину. Как показала практика, на рынке труда республики у местных жителей гораздо более востребованы временные работы, имеющие сезонный характер и вахтовый метод работы.

У нас ведется регулярный отбор работников в промышленные компании из числа незанятых и безработных граждан, включая проведение ярмарок вакансий, в том числе и выездных, с участием кадровых служб компаний, организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых и безработных граждан в соответствии с целевым заказом компаний, проводятся стажировки молодых специалистов в компаниях. За период действия этого проекта с 2017 по настоящее время было трудоустроено около двадцати тысяч человек - из сел и городов, на вахтовые работы, молодые и не очень.

Якутия. Вид из иллюминатора канадского «Бомбардира». Фото: Павел КЛОКОВ

- В одном из интервью Вы как-то сказали, что в республике Саха набирает обороты цифровизация, дело совершенно новое, но уже хорошо знакомое. Скажите, как так вышло, что якутские программисты начали проявлять себя именно на этой ниве?

- Цифровизация - не самоцель. Она нужна для повышения качества жизни населения, в Якутии, в частности, для компенсации естественного «географического» и «логистического» неравенства. Мы поставили себе цель стать лидерами цифровизации к 2024 году. Как подтверждение, что с цифровизацией мы движемся правильно - признанное лидерство Якутии уже в 2020 году по качеству дистанционного обучения школьников, по распространению цифровых банковских сервисов, охвату электронными государственными и муниципальными услугами - 89% населения. Мы планируем не сбавлять темп - большое внимание уделяется развитию информационной инфраструктуры и единой экосистемы поддержки ИТ и инноваций.

На сегодня в республике построено более 8500 км оптоволоконных линий связи, гарантирующих подключение к высокоскоростному интернету, доступ к нему имеют 87,5% жителей региона, развивается сеть мобильного интернета стандарта 4G/LTE, в зоне которого проживает 80% якутян. В этом году, благодаря практике муниципально-частного партнерства, к оптике должны подключить первый заполярный населенный пункт - село Оленек. В республике мы создали и поддерживаем единую инновационную экосистему, в которую входят местные высокотехнологичные компании, органы госвласти и институты развития - технопарк, ИТ-парк, Корпорация развития Якутии, Венчурная компания Якутия, Фонд развития инноваций. В 2018 году в Якутске открыт первый и пока единственный на Дальнем Востоке IT-парк. Если в начале его резидентами были 20 компаний, то сегодня их уже 111. В том же году создан Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), который два раза в год проводит акселерационную программу «Б8» – программу ускоренного развития инновационных проектов, включающую в себя финансовую, менторскую, инфраструктурную и образовательную поддержку. В каждом потоке участвует до 20 отобранных проектов, успешно прошедшие проекты получают до 2 млн на развитие своих стартапов. Сейчас закончился сбор заявок для участия в 4 потоке акселератора «Б8», в программу отобрано 16 проектов. Развитие инфраструктуры связи позволяет развиваться ИТ не только в Якутске, но и в районах. Поэтому к 2024 году мы планируем открыть сеть из не менее 17 районных ИТ-центров, сегодня работают уже пять из них. Сегодня успехи якутских ИТ-компаний сделали республику лидером IT-индустрии ДФО.

По итогам 2019 года доля Якутии увеличилась до 82% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. А по итогам 1 квартала 2020 года Якутия обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг макрорегиона и входит в ТОП 10 регионов России. Ведущие якутские ИТ-компании такие как inDriver, MyTona, Fntastic известны далеко за пределами страны. Игры республиканских геймдев-компаний являются лидерами по скачиванию в магазинах приложений, а райдшеринг-сервис inDriver входит в топ-5 крупнейших райдшеринговых сервисов мира. Якутские стартапы становятся своеобразным брендом в инновационной отрасли страны. В сфере IT сегодня работает 1,5 тыс. человек, но мы планируем увеличить их количество к 2024 году до 10 тысяч человек. Поэтому в республике уделяется большое внимание профориентационной работе – среди школьников и студентов ежегодно проводятся конкурсы и хакатоны, работают детские технопарки, ИТ-школы, 1 октября на базе колледжа связи открылся Яндекс.Лицей.

- Какие проекты реализуются в данный момент в Арктике? Какие надежды Вы возлагаете на эту территорию?

- Территория арктических районов Якутии огромна - 1 млн 600 тыс. кв. км. Опять же для представления размеров - это равно площади Франции, Испании, Германии и Италии, вместе взятым. Такая территория - это колоссальный потенциал для развития. Арктика для Якутии без преувеличения - это ее будущее. Однако для начала нужно признать, что десятилетиями после развала Советского Союза жизнь в Арктике, к сожалению, не улучшалась. В Якутии число жителей арктических территорий в XXI веке сократилось почти в два раза. Чтобы изменить этот ход событий для столь большой территории, нужны были комплексные решения, закрепленные в государственных документах. И можно утверждать, что такая стратегическая платформа для нового импульса развития Арктики в этом году практически создана. В августе 2020 года я утвердил Стратегию социально-экономического развития Арктической зоны Якутии на период до 2035 года. Это документ стратегического планирования, нацеленный на повышение качества жизни северян, проживающих в 13 арктических районах республики.

Районы республики разделены по бассейновому принципу - Анабарскую, Ленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группу - и для каждой группы определена своя программа развития. Определены пять векторов развития Арктики - социальный, промышленный, транзитный, экологический и инновационный. Всё это подразумевает модернизацию аэропортов, развитие малой авиации, восстановление регулярного судоходства по Северному морскому пути, строительство дорог, обеспечение населения доступным интернетом, промышленное освоение на принципах социальной ответственности, возведение социальных и инфраструктурных объектов, сохранение традиционного уклада жизни северян, их культуры и традиций, развитие образования, медицины, арктического туризма. Также в Якутии реализуется республиканская государственная программа «Развитие Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы». По этой программе субсидируется часть затрат на приобретение транспорта повышенной проходимости для перевозки пассажиров, создаются условия для развития малого и среднего предпринимательства, укрепляется материально-технических баз объектов здравоохранения, реализуются программы «Молодой оленевод», «Учитель Арктики», проект «Дети Арктики», проект по созданию сети торгово-логистических центров.

Ведутся работы по прокладке первой волоконно-оптической линии связи, в 2020 году начата реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг. Кроме того, с участием японской компании в посёлке Тикси Булунского района строится ветродизельный комплекс. В рамках Стратегии развития Арктической зоны предстоит реновация арктических поселков со значительным повышением качества жилья. По нашим подсчетам, каждый восьмой житель Арктики благодаря программе переселения людей из аварийного жилого фонда получит возможность переехать в новый дом. В якутской Арктике активно строятся социальные объекты - школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, дворцы культуры. Уже почти три месяца действует федеральный закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», предусматривающий льготы для инвесторов в арктические территории.

По этому закону инвестором, который будет получать беспрецедентные налоговые льготы, сможет стать любое предприятие, любое физическое лицо, вложившее сумму свыше 1 млн рублей. Этот закон - очень четкий сигнал инвесторам, что любые вложения в Арктику будут защищены и будут поддерживаться. Мы придерживаемся тех же позиций. Любые инвестиции в бизнес, активная деятельность в сферах туризма, культуры, экологии, образования, креативных индустрий, логистики, транспорта, общественной жизни в Арктической зоне - это чрезвычайно важно для всех, поэтому мы будем поддерживать эти усилия, будем их продвигать.

Арктический кордон на участке Крестовая. Фото: Павел КЛОКОВ

- Возвращаясь к глобальному потеплению. Опять же по Вашим словам. За последние годы средняя температура скакнула вверх аж на три градуса. Какие последствия могут иметь такие изменения? И можно ли с этим как-то бороться?

- Действительно, за последние полвека средняя температура поднялась где-то на 2-3 градуса именно в высоких широтах нашей Арктической и субарктической зон. Бороться с природой вряд ли возможно, но стоит контролировать и адаптировать деятельность человека, которая может усиливать последствия этого потепления. Проблема повышения температуры в Арктике и таяния вечной мерзлоты - это общероссийская и даже общемировая проблема. И решать ее нужно системно, с использованием постоянного мониторинга. Якутия - первый и единственный субъект РФ, который в свое время принял закон об охране вечной мерзлоты. Благодаря ему мы отслеживаем состояние вечномерзлых грунтов на всей территории республики, достоверно понимаем, как и где идет их деградация, насколько интенсивно. У потепления в Арктике прогнозируется много серьезных последствий - изменение продуктивности легкоранимых северных экосистем, исчезновение основных промысловых видов растений и животных, заболачивание территорий. Но в настоящее время самая большая угроза таяния вечной мерзлоты в том, что конструкции, стоящие на ней, могут начать деформироваться.

В Арктике такие случаи уже не редкость, к сожалению. Некоторое время назад в Якутии тоже был случай, когда на одной из нефтебаз энергетиков цистерна в результате сдвига конструкции дала течь. Благодаря системе экологического мониторинга мы оперативно среагировали и в считанное количество часов авария была ликвидирована с минимальным ущербом. Но от этих рисков теперь никто в теплеющей Арктике не застрахован. Во всяком случае трещины в зданиях в том же Якутске регулярно появляются, особенно если здания построены достаточно давно. Полагаю, назрела необходимость в федеральном законе по мониторингу состояния вечной мерзлоты, который сделал бы процедуру наблюдения за состоянием зданий и сооружений, стоящих на вечномерзлых грунтах, обязательной. Сегодня в РФ это носит добровольный характер, но, видимо, пришла пора сделать это требование жестким и четким. Чтобы мы принимали решения о строительстве, о развитии промышленных производств с обязательным учетом влияния на состояние вечной мерзлоты и с учетом зависимости объектов строительства от динамики мерзлоты. Мы, скорее всего, не сможем остановить глобальное потепление, но минимизировать риски обязаны. По мнению экспертов, Север Евразии - это одна из последних зон стабильности всей биосферы Земли. Поэтому с Арктикой стоит обходиться очень осторожно, чтобы не ускорять процессы глобального потепления и не провоцировать существенные изменения биосистем, как это случилось во многих других макрорегионах. В Арктике нужны повышенные, экологические стандарты, опережающие остальную планету минимум на 25-30 лет.

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