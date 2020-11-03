Новая совместная акция «Пятёрочки» и Aliexpress

Компании запустили новую акцию, в рамках которой все участники программы лояльности «Выручай-карта» могут получить не только скидку на покупки на AliExpress, но и дополнительные баллы на карту лояльности, если заказ будет доставлен в пункт выдачи 5post в магазинах «Пятёрочка».

«Менее чем через два месяца наступит Новый год, и готовиться к нему многие начинают уже сейчас - выбирают праздничные украшения и подарки для близких, – напоминает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Мы даём нашим гостям отличную возможность приобрести то, что им понравится, и с хорошей дополнительной скидкой. Уверен, что это сделает выбор ещё приятнее, и все товары будут доставлены как раз к нужному времени, чтобы радовать и создавать праздничную атмосферу. А с бесконтактным получением долгожданной посылки через сеть постаматов 5post это ещё и более безопасно».

Акция проходит во всех регионах присутствия торговой сети «Пятёрочка» с 3 по 9 ноября 2020 года. Период активации промокодов на AliExpress – с 3 по 16 ноября 2020 года. Если вы захотите принять участие в акции и получить все «плюшки», достаточно совершить покупки на сумму от 555 рублей в любой «Пятёрочке» с предъявлением «Выручай-карты». В этом случае гость магазина получит на чеке специальный промокод. Именно он даст скидку в размере 200 рублей на заказы от 300 рублей на AliExpress. Эта скидка еще и суммируется с распродажей 11.11. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо активировать промокод при оформлении заказа на AliExpress. Тогда, при выборе доставки 5post пользователю будут начислены 500 дополнительных баллов на его «Выручай-карту», с которой была совершена акционная покупка в магазине «Пятёрочка».

Более подробную информацию об условиях акции можно найти на сайте www.5ka.ru, а адреса магазинов «Пятёрочка», подключённых к сервису доставки 5post, уточняйте на сайте https://fivepost.ru/.