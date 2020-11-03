Хвост и лапы — не документы: придется ли россиянам маркировать домашних питомцев

Во время чипирования кота в ветеринарном центре. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Совет Федерации поддерживает идею маркировки всех домашних животных в России. Это необходимо для роста экспорта животноводческой продукции, для чего нужна ее полная прослеживаемость «от поля до прилавка» - иначе наши ветеринарные документы не полностью соответствуют зарубежным ветеринарным стандартам. Об этом заявил председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров. Думские аграрии тоже поторапливают — разработка и согласования очень нужного законопроекта затянулись.

Если вы в этом месте уже зевнули и подумали, что вся эта законотворческая возня вас никак не касается, то — зря. Во всяком случае, если вы владелец одной из 12,5 миллионов живущих у россиян по домам собак и 17,8 миллионов кошек. Потому что, согласно подготовленному Минсельхозом законопроекту, их тоже предполагается маркировать и ставить на учет — наравне с сельскохозяйственными животными.

Зачем? Как следует из самого документа, для обеспечения ветеринарной безопасности отечества - «в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных».

Учитывать зверушек будут бесплатно — такая поправка в текст законопроекта уже внесена (это было одно из замечаний к предыдущим версиям). Но надо потратиться на маркировку. Как уже писал kp.ru, варианты возможны разные, по усмотрению владельца и в зависимости от вида животного. Например, подкожный чип вместе с услугой по установке обойдется 140-240 рублей, тату или тавро — в 200-500 рублей, кольцевание — максимум в 50-60 руб.

Затраты, на которые должно пойти население — включая не только кошатников-собачников, но и владельцев личных подворий, фермерских хозяйств — и стали одним из камней преткновения. Деньги вроде бы небольшие, но эксперты справедливо сомневаются, что радости нововведение не вызовет — опять какой-то новый «налог». Тем более, что за нарушения можно еще и налететь на штраф за нарушение ветеринарных правил — до тысячи рублей.

Предполагается, что подкожный чип вместе с услугой по установке обойдется владельцу в 140-240 рублей. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Сообразили это и не только эксперты. «Внедрение маркировки и учета животных в масштабах всей страны требует поэтапного подхода, в том числе с оценкой издержек предпринимателей и населения, необходимости их компенсации в отдельных случаях и (или) оказания мер поддержки», - это из заключения, которое дало на последний вариант законопроекта Минэкономразвития.

Есть и другие вопросы. Заразу, с которой предполагается бороться с помощью маркировки, разносят по большей части не домашние животные. А маркировать и как-то учитывать безнадзорную уличную живность законопроект не предлагает.

Что в итоге? Пока законопроект никак не преодолеет этап согласований в правительстве. К нему слишком много вопросов. Изначально предполагалось, что новшества должны вступить в силу уже с января 2021 года. Но сейчас эксперты говорят, что в Госдуме его, возможно, уже просто не успеют рассмотреть в осеннюю сессию — законопроект туда еще даже не внесен.

СПРАВКА «КП»

Кого собираются учесть и промаркировать

-Крупный рогатый скот

-Свиньи

-Овцы и козы

-Лошади

-Ослы, мулы, лошаки

-Верблюды

-Северные олени

-Домашняя птица

-Кролики

-Пушные звери

-Пчелосемьи

-Рыба, иные водные животные

-Собаки

-Кошки

* Точный список подлежащих маркировке животных, согласно законопроекту, должен быть отдельно утвержден правительством.

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