Котов и псов хотят промаркировать за счет владельцев: к чему готовиться

Согласно поправкам, любого питомца необходимо промаркировать и поставить на учет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2021 года у всех владельцев домашних животных, очень возможно, появится новая обязанность — их промаркировать. Сделать это надо будет до конца 2025 года. А иначе можно налететь на штраф — до тысячи рублей. Таково одно из положений поправок в закон о ветеринарии, подготовленных Минсельхозом. Законопроект пока проходит общественное обсуждение. Планируется, что он будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию.

Маркировать надо в первую очередь сельскохозяйственных животных — коров, свиней, коз, овец, птицу и т. п. А также рыбу и пчел, которые разводятся в хозяйствах разных категорий, включая домашние. Как следует из текста законопроекта, это нужно для обеспечения ветеринарной безопасности отечества - «в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных». Но нашумели поправки большей частью потому, что затрагивают и тех, кто никаким сельским хозяйством не занимается, а держит дома какого-нибудь питомца. Таких миллионы. По данным, которые приведены в пояснительной записке к законопроекту, по домам у нас сейчас живет 12,5 миллионов собак и 17,8 миллионов кошек.

ЧТО НАДО БУДЕТ СДЕЛАТЬ

Согласно поправкам, любого питомца необходимо промаркировать и поставить на учет. Правила маркировки и учета не распространяются только на зверушек, «обитающих в условиях естественной свободы» - то есть диких. А также на служебных животных, которых используют Минобороны, органы внутренних дел и т. п., - за ними ведомства следят сами.

Учитывать всех домашних зверушек ветеринарные органы будут бесплатно. С нас — озаботиться о маркировке и за нее заплатить. Варианты возможны разные, по усмотрению владельца (см. «Цена вопроса»). Можно уложиться и меньше, чем в 100 рублей.

А ЧТО МЕНЯЕТСЯ?

Сейчас большинство породистых животных так или иначе маркируется и без всяких новых правил. Этим, правда, занимаются не ветеринарные органы, а клубы. Скажем, у каждой породистой собаки, кроме родословной, есть и свой личный номер. Раньше он обычно выбивался где-нибудь на ухе в виде клейма, сейчас чаще используется чипирование. Оно менее болезненно для животного (типа укола) и строго обязательно, если собака или кошка будут выезжать с хозяевами в большинство зарубежных стран, включая Евросоюз. Такая маркировка, в частности, позволяет быстрее найти владельца, если, например, собака потерялась — в клубе по личному номеру пса отыщут данные о хозяине.

Кроме того, по идее, у собаки или кошки — и не только породистой - должен иметься ветпаспорт (выдается в ветлечебнице), куда заносятся все данные о прививках. Но это именно «по идее». Ветпаспорт обязателен, если нужно куда-то поехать с животным на поезде или самолете или остановиться с ним в гостинице.

Но поскольку многие питомцы и не породистые, и никуда не путешествуют, нередко у них «хвост и лапы — мои документы».

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

У новшеств вроде бы есть плюсы. В том числе и для владельцев животных. Стоимость маркировки, у кого ее нет, не слишком велика - если, конечно, в семье не десять кошек. Зато появится единая база домашних животных. Что поможет быстрее находить «потеряшек» - даже если они каким-то образом оказались в другом регионе. При этом уже будет не отвертеться владельцам псов, которые принесли какой-то серьезный ущерб, - покусали человека, изувечили другую собаку.

Тем не менее проект уже возвращался на доработку, к предыдущей его версии — она появилась еще в июле — было много вопросов. Главное, о чем беспокоятся эксперты, - недовольство граждан тем, что им опять за что-то еще надо платить, при том, что доходы особо не растут. Часть вопросов на эту тему авторы документа сняли — на разборки с маркировкой дается несколько лет.

Но есть и другие вопросы. В частности, если уж говорить о собаках и кошках, - как всеобщая маркировка домашних любимцев поможет решить проблемы с распространением всякой заразы. Ведь разносят ее по большей части не домашние зверушки. А кто и за чей счет будет маркировать и пересчитывать уличных животных и будет ли это делаться вообще, из законопроекта так и непонятно.

ЦЕНА ВОПРОСА

Во что обойдется маркировка

Пластмассовая бирка: от 14 – 20 рублей, установка - 50 – 70 рублей.

Подкожный микрочип: от 90 – 140 рублей, установка - от 50 – 100 рублей.

Болюс (капсула): от 150 – 200 рублей, введение - от 100 – 150 рублей.

Татуирование и таврение: 200 – 500 рублей.

Кольцо: от 5 – 10 рублей, услуги по кольцеванию - 20 – 50 рублей.

Ошейник: от 150 – 250 рублей.

(Данные из пояснительной записки к законопроекту)

Каких животных предполагается маркировать

-Крупный рогатый скот

-Свиньи

-Овцы и козы

-Лошади

-Ослы, мулы, лошаки

-Верблюды

-Северные олени

-Домашняя птица

-Кролики

-Пушные звери

-Пчелосемьи

-Рыба, иные водные животные

-Собаки

-Кошки

*Точный список подлежащих маркировке животных, согласно законопроекту, должен быть отдельно утвержден правительством.