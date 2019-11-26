2019-11-26T08:28:20+03:00
Общество

Штрих-кот: В России начнут маркировать животных

Минсельхоз планирует внести в Госдуму соответствующий законопроект до конца года
Елена АКИМОВА
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В России могут ввести процедуру идентификации животныхВ России могут ввести процедуру идентификации животныхФото: СОЦСЕТИ
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Минсельхоз планирует навести порядок на рынке домашних питомцев. Специально для этого депутатам будет предложено рассмотреть законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии».

Если решение будет принято, то в России появится система официального учета и идентификации домашних животных. Под особым контролем окажутся кошки, собаки, крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы и «иные водные животные», а еще свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы, лошаки и домашняя птица.

Как именно будет происходить процедура маркировки пока не понятно, важно сделать этот процесс не только удобным, но и бесплатным.

— Также мы требуем, чтобы процедура была бесплатной. Чтобы бабушка в деревне, которая держит 15 котов, принесла их, и все они прошли бесплатную регистрацию. А как она их будет маркировать, это другой вопрос, - комментирует «Известиям» глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что законопроект уже готов и рассматривается правительственной комиссией. А еще объяснили как будет происходить маркировка животных.

— Это будет нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств идентификации, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Учитывать всех помеченных животных будут уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы и аттестованные специалисты.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон об обязательной поэтапной маркировке продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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