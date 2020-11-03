Шойгу распорядился поддержать здоровье 1572 военнослужащих рублем

По словам Шойгу, вакцинация личного состава от гриппа будет полностью завершена до 5 ноября, а новейшие ПЦР-лаборатории диагностики позволит получать результат теста на ковид за три часа. Фото: mil.ru

Больной солдат - плохой воин. Даже в условиях Великой Отечественной войны и окружения военным медикам удавалось найти способ поставить бойцов на ноги. Так, однажды от расстройства пищеварения целую роту спас обычный дубовый стол, который военный медик нашел в заброшенной усадьбе. Чай со стружкой из старинного гарнитура поставил солдат на ноги, дал возможность собраться силами и вырваться из окружения. К счастью, сегодня у нашей медицины есть все необходимое, чтобы поддерживать здоровье военнослужащих в норме.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Вооруженных силах России стабильная, количество инфицированных коронавирусом ежедневно снижается", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник и подчеркнул, что военные медики сегодня находится в авангарде управления армией и флотом, где "успешно реализуется комплекс мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией".

По словам Шойгу, вакцинация личного состава от гриппа будет полностью завершена до 5 ноября, а новейшие ПЦР-лаборатории диагностики позволит получать результат теста на ковид за три часа. Также в войсках сформирован надежный запас из 38 миллионов масок и респираторов, более 250 тысяч комплектов защитной одежды и свыше 9 миллионов пар перчаток.

Сил военных медиков хватает не только на военнослужащих: 1011 врачей в форме лечат от коронавируса гражданское население в России и даже за рубежом. В конце октября 72 военных медика были направлены в медицинские организации Московской и Курганской областей, а еще 133 в госпитали Абхазии и Южной Осетии. Всем им платят стимулирующие выплаты в размере от 60 до 70 процентов от оклада.

Министр отметил, что благодаря их упорному труду более 70 процентов соединений и воинских частей получили в ходе проверки боевой готовности оценки "хорошо" и "отлично", что говорит о высокой боеспособности армии, которая за этот учебный год приняла участие в 3500 различных учениях".

Глава военного ведомства распорядился поддержать военнослужащих рублем: "установить дополнительную выплату офицерам - 70% от оклада по воинской должности, а также прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам) - 60% от оклада по воинской должности", непосредственно участвующих в борьбе с коронавирусом". Он поручил своему заместителю Татьяне Шевцовой обеспечить эти надбавки для 1572 военнослужащих.

А заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов получил от министра приказ - организовать на базе санаторно-курортных учреждений Минобороны отдых и реабилитацию переболевших ковидом военнослужащих.